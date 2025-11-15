«Εξοικονομώ 2025»: Πολύ υψηλή η ζήτηση - Περί τις 55.000 οι αιτήσεις μέχρι στιγμής

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αυξάνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» από 434 εκατ. ευρώ σε 924,27 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ανταποκριθεί στον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό αιτήσεων, που έχουν ήδη φτάσει τις 55.000.

Με τη νέα απόφαση, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν περισσότερες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, επεκτείνοντας το όφελος σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Παράλληλα, επικαιροποιείται η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μετατίθεται η προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την υπαγωγή, ενώ παρατείνεται και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του προγράμματος έως τις 31 Μαΐου 2026.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, το «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, ενισχύοντας την εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατοικιών και συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή — στοιχεία κρίσιμα για την επίτευξη των εθνικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής προστασίας.

