«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά

Newsbomb

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου όπως αναφέρει να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για το πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις.

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

«Το “Εξοικονομώ 2025” αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - 1.200 απάτες από την ίδια περιοχή

Απάτες εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», με χιλιάδες αιτήσεις να έχουν ανακληθεί, αφού πολλές από αυτές έγιναν από την ίδια περιοχή.

Από τις 3.794 αιτήσεις που έγιναν στα τέλη Οκτωβρίου, οι 2.978 ανακλήθηκαν, εκ των οποίων οι 1.200 ήταν από την περιοχή της Ηλείας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη που δήλωσε 20 φορές το ίδιο σπίτι στο πρόγραμμα.

Το όριο δαπάνης που μπορεί να δηλώσει κάποιος για ένα σπίτι είναι 13.500 ευρώ. Η επιδότηση είναι 60%, που στην πράξη σημαίνει επιστροφή 8.100 ευρώ. Επομένως, σκοπός της απάτης ήταν η εκταμίευση του ποσού των 162.000 ευρώ.

Την Τετάρτη (12/11), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις εξελίξεις στα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές, ανάκληση αιτήσεων λόγω παρατυπιών και παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου.

«Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Το υπουργείο εντόπισε τις αστοχίες και ανέστειλε εγκαίρως τις αιτήσεις, προστατεύοντας τα χρήματα των φορολογουμένων», σημείωσε η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη απορροφηθεί το 62% των 20.000 στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ενώ προωθούνται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και την ηλικία των δικαιούχων. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τιμές των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ακολουθούν την γενική τάση της αγοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται, καθώς το πρόγραμμα ενισχύει τη ζήτηση και απελευθερώνει κλειστά ακίνητα.

Παράλληλα, επισήμανε πως η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικαιούχους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. «Οι πόροι που δεν διατέθηκαν θα κατευθυνθούν σε πολίτες που πληρούν πραγματικά τα κριτήρια. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των πολιτών», επεσήμανε η κα. Μιχαηλίδου.

«Η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην παροχή. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανεξαρτησίας, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους», τόνισε η υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί ο καφετζής του χωριού των 10 κατοίκων να αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη επιχείρηση»: Ο δήμαρχος Αγράφων ζητά ειδικό καθεστώς και μεταφορικό ισοδύναμο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο αγαπημένος μάγειρας των social media πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον βοηθό σερίφη στο Τέξας - Απείλησε πολίτες με μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικό

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους - Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ενεργειακά deal δυναμώνουν τη ΝΔ - Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους Τσίπρας και Σαμαράς;

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμφωνίες για τα Ενεργειακά: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο, αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας - Explainer video του Newsbomb

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Παρασκευής – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο –Πότε επιστρέφει το φθινόπωρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της 5ης δόση σε 500.000 δικαιούχους

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφει φόρους ακινήτων η ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα ΗΠΑ – Ρωσίας στον ΟΗΕ: Κατέθεσαν ανταγωνιστικά σχέδια για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών

03:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

02:54ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Νηρηίς - 25»

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» επίθεση της Ρωσίας σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ενεργειακά deal δυναμώνουν τη ΝΔ - Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους Τσίπρας και Σαμαράς;

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο αγαπημένος μάγειρας των social media πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον βοηθό σερίφη στο Τέξας - Απείλησε πολίτες με μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ