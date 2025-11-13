Χατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033

Σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού κατά 11% από το 2026 με χρονικό ορίζοντα έως το 2033 των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης, ύψους 2,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από το βήμα του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 35 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών με τον κ. Χατζηδάκη να επισημαίνει ότι με απόφαση του πρωθυπουργού, επανεξετάζεται συνολικά το θέμα της χρηματοδότησης Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού οι οικονομικές πιέσεις. Όπως διευκρίνισε τα 10 εκατομμύρια θα καλύψουν αυξήσεις του μισθολογικού κόστους των Περιφερειών και τα 25 εκατ. θα διοχετευθούν στο αυξημένο κόστος μεταφοράς μαθητών.

Υπενθύμισε δε, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το μερίδιο των περιφερειών στον συνολικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε τη συνεργασία των περιφερειών προκειμένου, όπως είπε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς επίσης να διαμορφωθεί το εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 της ΕΕ και να οριστικοποιηθεί η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

«Υπάρχει δέσμευση κεντρικά από την κυβέρνηση, όχι μόνο να συζητάμε μαζί σας αλλά και να προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις προς όφελος των Περιφερειών και των πολιτών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως ότι - όπως έχει γίνει και μέχρι σήμερα - μπορούν να γίνουν κι άλλα σταθερά βήματα μπροστά στη συνεργασία μας. Θα δούμε σε πρώτη φάση τα όποια οικονομικά σας αιτήματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί στην μάχη για το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί και στο σχέδιο για μια Ελλάδα που θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη, μια Ελλάδα που θα έχει μέλλον όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην πιο μακρινή περιφέρεια».

Ταμείο Ανάκαμψης: «Το Ταμείο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2026 και οι Περιφέρειες διαχειρίζονται έργα που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας ώστε τα έργα να έχουν όντως ολοκληρωθεί έως τότε. Είναι κρίμα να έχουμε διαθέσιμα κονδύλια, να διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις αλλά να χάνονται χρήματα από την ΕΕ. Όλοι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε», επεσήμανε.

Διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων: «Υπάρχουν δύο επιτροπές, μια επιχειρησιακή και μία υγειονομική. Είναι ουσιαστικής σημασίας η συνεργασία μας. Σας καλώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προλάβουμε την εξάπλωση του κακού. Αποζημιώσεις δίνουμε και θα δώσουμε, όμως η προτεραιότητα πρέπει να είναι η σωτηρία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Σε αυτόν τον τομέα δεν χωρούν εκπτώσεις, ούτε γραφειοκρατικές αντιλήψεις. Απαιτείται αίσθηση καθήκοντος από όλους μας», είπε.

Διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 της ΕΕ: «Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής θα υπάρχει ένα μεγάλο «πακέτο» για τη χώρα, ύψους 49,2 δισ. ευρώ για το σύνολο των παρεμβάσεων. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις Περιφέρειες και το Ευρωκοινοβούλιο για τον περιορισμό του ρόλου τους. Η κυβέρνηση ασχολείται με το θέμα και εγώ ο ίδιος θα έχω συντονιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε στενή συνεργασία και δομημένο διάλογο με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ ώστε να προχωρήσουμε όσο πιο ομαλά γίνεται και να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός εθνικός συντονισμός. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, η πρόταση της ΕΕ μπορεί να γίνει καλύτερη, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Γι’ αυτό χρειάζεται κινητοποίηση στο επίπεδο της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης».

Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις Περιφέρειες και τους Δήμους και έχουμε ήδη παρουσιάσει 22 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, έχουν αναδειχθεί και δρομολογηθεί πάνω από 300 δράσεις, ενώ στο συνεργατικό μοντέλο εργασίας συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 φορείς. Είναι σημαντικό να έχουμε συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία γιατί σε αυτόν το σχεδιασμό θα βασιστεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία 2027-2031. Χρειαζόμαστε τις απόψεις και τη στήριξή σας για να προχωρήσουμε έχοντας πληρέστερη γνώση του πεδίου», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Ανήγγειλε επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΟΙΠ προκειμένου γίνει επισκόπηση της πορείας.

Διαβάστε επίσης