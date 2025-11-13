Χατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033

Αυξάνεται κατά 11% η χρηματοδότηση των περιφερειών - 35 εκατομμύρια σε αυξήσεις μισθών και μεταφορά μαθητών

Newsbomb

Χατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033

Γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με θέμα τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Αθήνα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού κατά 11% από το 2026 με χρονικό ορίζοντα έως το 2033 των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης, ύψους 2,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από το βήμα του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 35 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών με τον κ. Χατζηδάκη να επισημαίνει ότι με απόφαση του πρωθυπουργού, επανεξετάζεται συνολικά το θέμα της χρηματοδότησης Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού οι οικονομικές πιέσεις. Όπως διευκρίνισε τα 10 εκατομμύρια θα καλύψουν αυξήσεις του μισθολογικού κόστους των Περιφερειών και τα 25 εκατ. θα διοχετευθούν στο αυξημένο κόστος μεταφοράς μαθητών.

Υπενθύμισε δε, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το μερίδιο των περιφερειών στον συνολικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε τη συνεργασία των περιφερειών προκειμένου, όπως είπε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς επίσης να διαμορφωθεί το εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 της ΕΕ και να οριστικοποιηθεί η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

«Υπάρχει δέσμευση κεντρικά από την κυβέρνηση, όχι μόνο να συζητάμε μαζί σας αλλά και να προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις προς όφελος των Περιφερειών και των πολιτών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως ότι - όπως έχει γίνει και μέχρι σήμερα - μπορούν να γίνουν κι άλλα σταθερά βήματα μπροστά στη συνεργασία μας. Θα δούμε σε πρώτη φάση τα όποια οικονομικά σας αιτήματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί στην μάχη για το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί και στο σχέδιο για μια Ελλάδα που θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη, μια Ελλάδα που θα έχει μέλλον όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην πιο μακρινή περιφέρεια».

Ταμείο Ανάκαμψης: «Το Ταμείο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2026 και οι Περιφέρειες διαχειρίζονται έργα που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας ώστε τα έργα να έχουν όντως ολοκληρωθεί έως τότε. Είναι κρίμα να έχουμε διαθέσιμα κονδύλια, να διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις αλλά να χάνονται χρήματα από την ΕΕ. Όλοι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε», επεσήμανε.

Διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων: «Υπάρχουν δύο επιτροπές, μια επιχειρησιακή και μία υγειονομική. Είναι ουσιαστικής σημασίας η συνεργασία μας. Σας καλώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προλάβουμε την εξάπλωση του κακού. Αποζημιώσεις δίνουμε και θα δώσουμε, όμως η προτεραιότητα πρέπει να είναι η σωτηρία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Σε αυτόν τον τομέα δεν χωρούν εκπτώσεις, ούτε γραφειοκρατικές αντιλήψεις. Απαιτείται αίσθηση καθήκοντος από όλους μας», είπε.

Διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 της ΕΕ: «Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής θα υπάρχει ένα μεγάλο «πακέτο» για τη χώρα, ύψους 49,2 δισ. ευρώ για το σύνολο των παρεμβάσεων. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις Περιφέρειες και το Ευρωκοινοβούλιο για τον περιορισμό του ρόλου τους. Η κυβέρνηση ασχολείται με το θέμα και εγώ ο ίδιος θα έχω συντονιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε στενή συνεργασία και δομημένο διάλογο με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ ώστε να προχωρήσουμε όσο πιο ομαλά γίνεται και να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός εθνικός συντονισμός. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, η πρόταση της ΕΕ μπορεί να γίνει καλύτερη, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Γι’ αυτό χρειάζεται κινητοποίηση στο επίπεδο της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης».

Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις Περιφέρειες και τους Δήμους και έχουμε ήδη παρουσιάσει 22 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, έχουν αναδειχθεί και δρομολογηθεί πάνω από 300 δράσεις, ενώ στο συνεργατικό μοντέλο εργασίας συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 φορείς. Είναι σημαντικό να έχουμε συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία γιατί σε αυτόν το σχεδιασμό θα βασιστεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία 2027-2031. Χρειαζόμαστε τις απόψεις και τη στήριξή σας για να προχωρήσουμε έχοντας πληρέστερη γνώση του πεδίου», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Ανήγγειλε επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΟΙΠ προκειμένου γίνει επισκόπηση της πορείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2) της Planetek

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή μεταναστών

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Συστήματα με πτητική εμβέλεια άνω των 1.500 χιλιομέτρων

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι

14:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Με Ντιφάλα η διαιτητική ομάδα

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

14:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σοβάρεψε - Στις εκλογές να υπάρχει προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο με στόχο την κυβέρνηση»

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Viral η «τούμπα» επί σκηνής του πρώτου ρωσικού ανθρωποειδούς ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - Κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του

14:21ΚΟΣΜΟΣ

World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός βαρυποινίτης μαχαίρωσε 49χρονο συγκρατούμενό του

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στον δρόμο - «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία»

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Στην τελική ευθεία ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου — Δείτε εντυπωσιακά πλάνα

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στη γαστρονομική ελίτ της Ευρώπης: Πειραιάς και Αθήνα στην κορυφή της λίστας με τις «αυθεντικές» γεύσεις

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ