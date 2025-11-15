Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

Οι χαμηλές αποδοχές και οι άκρως προβληματικές συνθήκες εργασίας στο εθνικό σύστημα υγείας οδηγούν ολοένα και περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές στο εξωτερικό για μία καλύτερη ζωή, με την Ελλάδα παράλληλα να… εξυπηρετεί τις «ανάγκες» της στον τουρισμό, τις κατασκευές και τον πρωτογενή τομέα φέρνοντας αλλοδαπούς, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο International Migration Outlook 2025.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας «προμηθεύει» γιατρούς στα εθνικά συστήματα υγείας σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επωφελούνται από την προσέλκυση ελληνικού υγειονομικού προσωπικού, παρ’ ότι κι αυτές στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές σε άλλες χώρες.

Καθαρά κερδισμένες από την κινητικότητα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, σε σύγκριση με κάθε άλλη χώρα του Οργανισμού, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Ελβετία. Περίπου στη μέση της τάσης βρίσκονται κράτη όπως η Γαλλία και η Αυστρία, καθώς χάνουν γιατρούς προς χώρες όπως η Ελβετία, όμως, κερδίζουν από αγορές εργασίας όπως η Ιταλία, που είναι καθαρός «στρατολογητής» υγειονομικού προσωπικού από την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) των Ελλήνων υπηκόων που μετανάστευσαν το 2023, απορροφήθηκε από την αγορά εργασίας της Γερμανίας. Η συνολική μετανάστευση Ελλήνων υπηκόων προς τις χώρες του Οργανισμού μειώθηκε κατά 4% το ίδιο έτος.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ οι οποίες σημειώνουν τις πιο έντονες μειώσεις στα ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (–5,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023).

Η Ελλάδα ανήκει, επίσης, στις τέσσερις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (15,4%) των μεταναστών συνολικά στις οικονομίες τους. Μάλιστα, είναι πρώτη στη μακροπρόθεσμη ανεργία των μεταναστών (60% των ανέργων μεταναστών).

Μετανάστες εργάτες είναι το 25% των αλλοδαπών που εισέρχονται στην Ελλάδα, η οποία κατά τα άλλα είδε αύξηση στις αιτήσεις ασύλου, τουλάχιστον το 2024: ο αριθμός των νέων αιτήσεων αυξήθηκε κατά 19%, φτάνοντας περίπου τις 69.000.

Η πλειονότητα των αιτούντων προήλθε από τη Συρία (22.000), το Αφγανιστάν (15.000) και την Αίγυπτο (7.100).

Το 18,8% των απασχολουμένων μεταναστών στη χώρα μας δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης. Το 17,3% στις κατασκευές, το 15% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το 9% στη γεωργία και την αλιεία.