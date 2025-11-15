Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

Ακόμη ένα παράδοξο σε αυτήν τη χώρα

Newsbomb

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι χαμηλές αποδοχές και οι άκρως προβληματικές συνθήκες εργασίας στο εθνικό σύστημα υγείας οδηγούν ολοένα και περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές στο εξωτερικό για μία καλύτερη ζωή, με την Ελλάδα παράλληλα να… εξυπηρετεί τις «ανάγκες» της στον τουρισμό, τις κατασκευές και τον πρωτογενή τομέα φέρνοντας αλλοδαπούς, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο International Migration Outlook 2025.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας «προμηθεύει» γιατρούς στα εθνικά συστήματα υγείας σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επωφελούνται από την προσέλκυση ελληνικού υγειονομικού προσωπικού, παρ’ ότι κι αυτές στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές σε άλλες χώρες.

Καθαρά κερδισμένες από την κινητικότητα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, σε σύγκριση με κάθε άλλη χώρα του Οργανισμού, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Ελβετία. Περίπου στη μέση της τάσης βρίσκονται κράτη όπως η Γαλλία και η Αυστρία, καθώς χάνουν γιατρούς προς χώρες όπως η Ελβετία, όμως, κερδίζουν από αγορές εργασίας όπως η Ιταλία, που είναι καθαρός «στρατολογητής» υγειονομικού προσωπικού από την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) των Ελλήνων υπηκόων που μετανάστευσαν το 2023, απορροφήθηκε από την αγορά εργασίας της Γερμανίας. Η συνολική μετανάστευση Ελλήνων υπηκόων προς τις χώρες του Οργανισμού μειώθηκε κατά 4% το ίδιο έτος.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ οι οποίες σημειώνουν τις πιο έντονες μειώσεις στα ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (–5,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023).

Η Ελλάδα ανήκει, επίσης, στις τέσσερις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (15,4%) των μεταναστών συνολικά στις οικονομίες τους. Μάλιστα, είναι πρώτη στη μακροπρόθεσμη ανεργία των μεταναστών (60% των ανέργων μεταναστών).

Μετανάστες εργάτες είναι το 25% των αλλοδαπών που εισέρχονται στην Ελλάδα, η οποία κατά τα άλλα είδε αύξηση στις αιτήσεις ασύλου, τουλάχιστον το 2024: ο αριθμός των νέων αιτήσεων αυξήθηκε κατά 19%, φτάνοντας περίπου τις 69.000.

Η πλειονότητα των αιτούντων προήλθε από τη Συρία (22.000), το Αφγανιστάν (15.000) και την Αίγυπτο (7.100).

Το 18,8% των απασχολουμένων μεταναστών στη χώρα μας δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης. Το 17,3% στις κατασκευές, το 15% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το 9% στη γεωργία και την αλιεία.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες στις επισκέψεις στη φυλακή - Οι «1.000 και μία ζωές» της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας

08:14WHAT THE FACT

«Ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια» – Πόσο χρόνο της ζωής μας περνάμε τελικά μπροστά σε οθόνες;

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Polygon Concept δείχνει το μέλλον της Peugeot

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Πολύ υψηλή η ζήτηση - Περί τις 55.000 οι αιτήσεις μέχρι στιγμής

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τo επίδομα 250 ευρώ – Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διάθεση της τεχνολογίας hands-free

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη «μετωπική» Μητσοτάκη - Τσίπρα: Πώς η Ιθάκη γέννησε μια εικόνα από το μέλλον

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση από Fitch: Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Γιατί αφορά κάθε πολίτη και πώς ελήφθη η απόφαση από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη - Πάνω από 20 τραυματίες

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βιντεόσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στη μέση του δρόμου - Του είχαν ζητήσει και λεφτά

06:45LIFESTYLE

David Coverdale: Ο θρυλικός τραγουδιστής των Whitesnake «κρεμάει» το μικρόφωνό του - Οι μεγάλες επιτυχίες του

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση από Fitch: Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Γιατί αφορά κάθε πολίτη και πώς ελήφθη η απόφαση από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τo επίδομα 250 ευρώ – Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξαιρεί από τους δασμούς καφέ, κρέας και εξωτικά φρούτα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες στις επισκέψεις στη φυλακή - Οι «1.000 και μία ζωές» της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ