Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Αναλυτικοί πίνακες

Ευκαιρίες για σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ως 62 ετών μπορούν να αξιοποιήσουν στις 34 μέρες που απομένουν μέχρι να κλείσει η χρονιά 28 κατηγορίες ασφαλισμένων, από όλα σχεδόν τα Ταμεία.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αλλά και τι κερδίζουν με αίτηση-εξπρές για άμεση έξοδο στη σύνταξη. Κάθε χρόνο το τελευταίο δίμηνο παρατηρείται ένας αυξημένος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος όσο και αναπηρίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Όπως εξηγεί στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» η δικηγόρος-εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μετά και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και συνέχιση εργασίας χωρίς περικοπή της σύνταξης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και από ανασφάλεια μήπως αλλάξουν τα δεδομένα από το 2026 σπεύδουν να καταθέσουν αίτηση ακόμη και για μειωμένη σύνταξη.

Η διαφορά από το να υποβάλει κανείς αίτηση ως το τέλος της χρονιάς ή εντός του 2026 έγκειται σε τρεις λόγους:

*Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αυξήσεις συντάξεων και το επίδομα των 250 ευρώ. Οσοι υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θεωρούνται συνταξιούχοι με έναρξη πληρωμής τον επόμενο μήνα της αίτησης, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2025 και αυτομάτως στη σύνταξη που θα πάρουν θα προστεθεί και η αύξηση για το 2026 που θα είναι 2,4%. Η αύξηση θα πιστωθεί στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Ταυτόχρονα, όσοι αιτηθούν σύνταξη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025 και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο καθίστανται δικαιούχοι από τον Νοέμβριο του 2026 του επιδόματος των 250 ευρώ.

Το επίδομα που καθιερώνεται από φέτος θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου (ίσως και νωρίτερα) στους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη ως τον Σεπτέμβριο του 2025 και είχαν κλείσει τα 65 πέρυσι τον Δεκέμβριο. Οσοι πάρουν σύνταξη Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2025 θα πάρουν το 250άρι τον Νοέμβριο του 2026. Οσοι κλείσουν τα 65 εντός του 2026 ή δεν θα έχουν πληρωθεί την οριστική σύνταξη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα πάρουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2027.

*Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αναζήτηση απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς πολλοί συνταξιούχοι επιλέγουν πλέον να απασχολούνται συμπληρώνοντας το εισόδημά τους χωρίς πλέον να έχουν την ποινή μείωσης της σύνταξής τους (που ήταν 30%) καθώς έχει καταργηθεί.

*Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ασφάλεια που παρέχει η σύνταξη από πιθανές ανατροπές σε συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, οι οποίες όποτε έρχονται αφορούν όσους είναι ακόμη ασφαλισμένοι και όχι τους συνταξιούχους.

Αν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί τον Δεκέμβριο, οι συνταξιούχοι δεν θα θεωρηθούν συνταξιούχοι του 2026, αλλά του 2026 επειδή η έναρξη πληρωμής της σύνταξης θα είναι ο Ιανουάριος του 2026 (ο επόμενος μήνας μετά την αίτηση). Σε αυτήν την περίπτωση θα πάρουν την αύξηση 2,4% μόνο στην εθνική σύνταξη και όχι στην ανταποδοτική, η οποία θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2027.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση

Από τις 28 κατηγορίες που μπορούν να λάβουν σύνταξη πριν το 62 ή στο 62 έτος καταθέτοντας αίτηση ως το τέλος του 2025, οι 8 προέρχονται από ΙΚΑ, 7 από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι 8 από το Δημόσιο και 5 από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Από το ΙΚΑ σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών μπορούν να πάρουν υποβάλλοντας αίτηση μέχρι το τέλος του 2025 οι εξής κατηγορίες:

Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010, οι οποίες συμπλήρωσαν το 50ό έτος το 2017, μπορούν να πάρουν τη μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, οι οποίες συμπλήρωσαν το 52ο έτος το 2017, βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη, ενώ όσες συμπλήρωσαν τα 52 έτη το 2018 βγαίνουν στα 60 τους έτη και 2 μήνες (60,2). Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 παίρνουν πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας 59,6 ετών και 61 ετών. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και συμπληρωμένο το 57ο έτος ως το 2018 παίρνουν πλήρη σύνταξη πριν τα 62. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 παίρνουν μειωμένη σύνταξη άμεσα.

6.Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, οι οποίες αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικίες 55, 56 και 57 ετών.

Ανδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε εφόσον ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1ης/1/2015. Άνδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα μετά το 2013 και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη-εξπρές από ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Από τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών αίτηση για σύνταξη ως το τέλος του 2025 μπορούν να καταθέσουν: 7 κατηγορίες:

Ασφαλισμένιοι οι οποίοι συμπληρώνουν με πραγματικά έτη ή και εξαγορές τα 35 έτη ως το 2021. Συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, καθώς το ηλικιακό όριο εξόδου είναι τα 61 χρόνια και 6 μήνες. Μητέρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017. Αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Για όσες συμπληρώνουν τα 50 μετά το 2017, τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 60,2, κ.ο.κ. σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα. Μητέρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 60,2 ετών. Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη άμεσα, καθώς έχουν πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι 61 ετών. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους. Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με όριο ηλικίας 61 ετών.

Τι αυξήσεις θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2025;

Οσοι βγουν στη σύνταξη το 2025 θα έχουν κέρδος από την τιμαριθμοποίηση των συντάξιμων αποδοχών τους κατά το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού του 2024, που είναι 2,7%. Η τιμαριθμοποίηση θα βελτιώσει και το ποσό της ανταποδοτικής τους σύνταξης καθώς θα υπολογιστεί με υψηλότερο μισθό σε σχέση με όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2024 με τα ίδια έτη ασφάλισης. Οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επίσης αύξηση 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη για το 2026.

Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών το 2017 59,6 55 ετών το 2018 61 55 ετών το 2019 62,6 55 ετών το 2020 64 55 ετών το 2021 65,6 55 ετών το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 57 ετών το 2017 60,9 57 ετών το 2018 62 57 ετών το 2019 63,3 57 ετών το 2020 64,6 57 ετών το 2021 65,9 57 ετών το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ή 52 ετών το 2017 58,5 50 ή 52 ετών το 2018 60,2 50 ή 52 ετών το 2019 61,10 50 ή 52 από 1ης/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών το 2017 59,6 55 ετών το 2018 61 55 ετών από 1ης/1/2019 62

(*)ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με βαρέα στο ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα συνολικά και 7.500 στα «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη Το 2012 56,6 54,6 Το 2013 60,9 58,9 Το 2014 61,6 59,6 Από 1ης/1/2015 62 60

Πλήρης σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με 25ετία και ανήλικο το 2010-2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ή 52 ετών το 2017 58,5 50 ή 52 ετών το 2018 60,2 50 ή 52 ετών το 2019 61,1 50 ή 52 ετών 2020 63,7 50 ή 52 ετών 2021 65,3 50 ή 52 ετών 2022 67 Με 25ετία και ανήλικο το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών 2017 59,6 55 ετών 2018 61 55 ετών 2019 62,6 55 ετών 2020 64 55 ετών 2021 65,6 55 ετών 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ετών 2017 58,5 50 ετών 2018 60,2 50 ετών 2019 61,1 50 ετών από 1ης/1/2020 62 Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 53 ετών το 2017 59,6 53 ετών το 2018 61 53 ετών από 1ης/1/2019 62

Τα ποσά για πλήρη σύνταξη με αίτηση το 2025 για ασφαλισμένους από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 30 έτη Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.595 € 1.384 € 1.778 € 2.234 € 2.634 € 1.131 € 1.259 € 1.754 € 2.212 € 1.020 € 1.227 € 1.543 € 1.953 € 951 € 1.150 € 1.413 € 1.710 € 887 € 1.039 € 1.292 € 1.620 € 863 € 1.004 € 1.246 € 1.526 € 839 € 1.033 € 1.200 € 1.454 € 820 € 951 € 1.164 € 1.325 € 786 € 906 € 1.099 € 1.263 € 770 € 1.778 € 1.068 €

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25 και 30 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 900 € 622 € 491 € 674 € 543 € 1.020 € 647 € 516 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 895 € 764 € 1.860 € 820 € 689 € 927 € 796 € 1.980 € 845 € 714 € 959 € 828 €

*Ποσά συντάξεων μικτά