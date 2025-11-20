Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026

Αναβάλλεται για δεύτερη χρονιά η εφαρμογή του δείκτη μεταβολής μισθών που θα αποτελούσε τη βάση για την αύξηση των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες καθώς και για την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων που υποβάλουν αίτηση για να βγουν στη σύνταξη.

Ο δείκτης μισθών θα έπρεπε να εφαρμόζεται από το 2025 αλλά πέρυσι τέτοια εποχή το σχετικό πόρισμα δεν ήταν έτοιμο και έτσι το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται για φέτος και θα ισχύσει από το 2026 με την παράδοση του πορίσματος εντός του 2025. Το πόρισμα ωστόσο που δόθηκε στο υπουργείο από την ΕΛΣΤΑΤ και στελέχη του υπουργείου Εργασίας δεν είναι πλήρες καθώς λείπει ο δείκτης μισθών για τις αποδοχές των υπαλλήλων που εργάζονται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αυτός και ο λόγος που η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατέθεσε νομοθετική διάταξη για την εκ νέου αναβολή του δείκτη και το 2026!

Όπως ανακοίνωσε η κα Κεραμέως, η εφαρμογή του δείκτη μισθών, έχει κάποιες δυσκολίες, και δεν θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καθώς .δίνεται παράταση κατά ένα χρόνο ώστε να εφαρμοστεί το 2027. Ως εκ τούτου η αύξηση που θα ισχύει στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών θα είναι με βάση τον πληθωρισμό, δηλαδή αύξηση περίπου κατά 2,6%. Με τον δείκτη μισθών, η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη, διότι οι μισθοί για το 2025 αυξήθηκαν περίπου κατά 5% με 5,5% (σε ονομαστικούς όρους).

Η σχετική διάταξη στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» αναφέρει σχετικά ότι για την πληρέστερη τεκμηρίωση και τη συστηματική αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση μεταβλητών που αφορούν τις αποδοχές των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκδοση του πορίσματος της αρμόδιας ομάδας εργασίας εκκρεμεί και θα αποτελέσει τη βάση για την εναρμόνιση της καταγραφής των αποδοχών με το υπόλοιπο Δημόσιο. Η ομάδα εργασίας οφείλει να καταγράψει τα επιδόματα που προβλέπονται από διατάξεις, τα επιδόματα που δηλώνονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας και να προβεί σε σύγκριση των στοιχείων, προκειμένου να εντοπίσει επιδόματα που έχουν καταργηθεί, αλλά εξακολουθούν να καταβάλλονται, καθώς και περιπτώσεις που απαιτούν πρόσθετη διερεύνηση ως προς το πεδίο εφαρμογής τους.

Η αναβολή του δείκτη μισθών ανακουφίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς οι εισφορές τους θα αυξηθούν το 2026 με μικρότερο ποσοστό ακόμη και από αυτό που αυξήθηκαν φέτος (2,6%, η εκτιμώμενη αύξηση του 2026, έναντι 2,7 για το 2025)

Σε κάθε περίπτωση γλιτώνουν από τη διπλάσια αύξηση που θα είχαν αν εφαρμοζόταν οι δείκτης μισθών. Η αναβολή του δείκτη όμως στερεί από τους ασφαλισμένους που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 τη βελτίωση της ανταποδοτικής τους σύνταξης, διότι ο δείκτης μισθών θα αύξανε περισσότερο από πληθωρισμό, τις αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»