Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν (αναλυτικοί πίνακες)

Έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων αναμένεται το 2025 ως συνέχεια ενός μεγάλου κύματος εξόδου προς τη σύνταξη των ασφαλισμένων που γεννήθηκαν μετά το 1960.

Ηδη οι αιτήσεις για νέες απονομές συντάξεων και για μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025 έχουν ξεπεράσει τις 190.000, αριθμός που παραπέμπει σε πάνω από 220.000 αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι δύο μήνες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των αιτήσεων το 65% αφορά σύνταξη γήρατος, το 18% σύνταξη αναπηρίας και το 17% συντάξεις θανάτου, οι οποίες κατεβάλλοντο και πριν και μεταβιβάζονται στους επιζώντες συζύγους ή και τέκνα σε ποσοστό 70% της σύνταξης του θανόντος.

Στοιχεία

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής δημοσιεύει σήμερα όλα τα ποσά των νέων συντάξεων για όσους κατέθεσαν έως τώρα τις αιτήσεις τους, καθώς και για όσους θα τις υποβάλουν μέχρι τις 31/12/2025. Οσοι βγουν στη σύνταξη το 2025 θα έχουν κέρδος από την τιμαριθμοποίηση των συντάξιμων αποδοχών τους κατά το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού του 2024, που είναι 2,7%. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι μικτοί μισθοί που είχαν οι εργαζόμενοι από το 2002 μέχρι το 2025 επί των οποίων γίνονταν οι ασφαλιστικές κρατήσεις για σύνταξη. Οι μισθοί αυξάνονται με τους δείκτες τιμών καταναλωτή (τιμαριθμοποίηση), ώστε να έχουν τη σημερινή αξία.

Για σύνταξη το 2025 οι μισθοί του 2002 αυξάνονται με δείκτη 1,53. Οι μισθοί του 2003 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,48. Οι μισθοί του 2004 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,44 κ.ο.κ. Για παράδειγμα, οι αποδοχές ενός εργαζομένου που το 2002 ήταν 830 ευρώ θα τιμαριθμοποιηθούν με συντελεστή 1,5354 και σε σημερινές τιμές θα είναι 1.274 ευρώ. Αφού τιμαριθμοποιηθούν οι αποδοχές όλων των ετών, θα πολλαπλασιαστούν επί 14 μήνες με τα Δώρα και θα διαιρεθούν με τους μήνες από το 2002 έως το 2025, για να προκύψει ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών και, έτσι, θα βγει ο συντάξιμος μισθός, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου και, έτσι, θα προκύψει η ανταποδοτική σύνταξη. Λόγω της τιμαριθμοποίησης η ανταποδοτική σύνταξη για όσους αποχωρήσουν το 2025 θα είναι μεγαλύτερη από την ανταποδοτική που πήραν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024 με τα ίδια έτη ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν και τις ίδιες αποδοχές έως το 2024.

Μαζί με την ανταποδοτική θα δοθεί και η εθνική σύνταξη, που για το 2025 είναι 436,40 ευρώ από τα 20 έτη ασφάλισης και άνω.

Επιπλέον, οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν, επίσης, και την αύξηση 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη για το 2026.

Προσοχή: Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, για να επωφεληθούν της αύξησης για το 2026, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, καθώς βάσει νόμου η έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι ο επόμενος μήνας μετά την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι με αίτηση τον Νοέμβριο θα έχουν έναρξη καταβολής σύνταξης τον Δεκέμβριο και θα θεωρούνται συνταξιούχοι του 2025, οπότε θα πάρουν την αύξηση για το 2026. Με αίτηση τον Δεκέμβριο θα θεωρηθούν συνταξιούχοι του 2026 και θα πάρουν την αύξηση μόνο στην εθνική σύνταξη.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν από 36 έως 40 έτη ασφάλισης, καθώς παίρνουν υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης, που από 39,81%, που είναι στα 36 έτη, φτάνει στο 50% για τη 40ετία.

Οι ασφαλισμένοι που θα πάρουν μειωμένη σύνταξη πέντε χρόνια νωρίτερα από το κανονικό όριο (στα 62, αντί 67) θα έχουν περικοπή 30% μόνο στην εθνική σύνταξη και θα χάσουν 131 ευρώ. Αντί για 436,40 ευρώ θα πάρουν 305,48 ευρώ. Αν έχουν και λιγότερα από 20 έτη, η εθνική θα βγει μικρότερη.

Παραδείγματα για όσους αποχωρούν από το Δημόσιο

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι νέες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν φέτος με 35 έως 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

Καθηγητής ΑΕΙ με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ θα πάρει 2.048 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.391 ευρώ. Δημόσιος υπάλληλος που θα συνταξιοδοτηθεί με 36 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 1.710 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.117 ευρώ.

Τα αντίστοιχα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με αίτηση το 2025 και 25 έως 30 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:

Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.020 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 647 ευρώ και η μειωμένη είναι 516 ευρώ.

ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα ευρώ και η μειωμένη είναι ευρώ. Με 27 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 703 ευρώ και η μειωμένη είναι 592 ευρώ.

Με 29 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 814 ευρώ και η μειωμένη είναι 683 ευρώ.

Με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.740 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 895 ευρώ και η μειωμένη είναι 764 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΕ 36, 38 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 (*) Σύνταξη με 36 έτη Σύνταξη με 38 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.222 € 1.719 € 1.883 € 2.048 € 2.905 € 1.593 € 1.741 € 1.889 € 2.540 € 1.447 € 1.577 € 1.707 € 2.212 € 1.317 € 1.430 € 1.543 € 2.126 € 1.283 € 1.391 € 1.500 € 1.919 € 1.201 € 1.298 € 1.396 € 1.765 € 1.139 € 1.229 € 1.319 € 1.710 € 1.117 € 1.204 € 1.292 €

(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ 27 ΕΩΣ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 (*) Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 1.020 € 668 € 537 € 693 € 562 € 705 € 574 € 1.140 € 696 € 565 € 723 € 592 € 737 € 606 € 1.260 € 723 € 592 € 753 € 622 € 769 € 638 € 1.380 € 750 € 619 € 784 € 653 € 800 € 669 € 1.500 € 778 € 647 € 814 € 683 € 832 € 701 € 1.620 € 805 € 674 € 844 € 713 € 864 € 733 € 1.740 € 832 € 701 € 874 € 743 € 895 € 764 €

(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.

Οι ασφαλισμένοι από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών

Οι νέες συντάξεις των ασφαλισμένων που θα αποχωρήσουν με «ένσημα» στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών που θα αποχωρήσουν φέτος με 30, 35 και 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.595 ευρώ θα πάρει 2.234 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος ΙΚΑ που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.953 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.413 ευρώ. Ασφαλισμένος ΙΚΑ που θα συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.526 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.200 ευρώ.

Τα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 25 και 30 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:

Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.020 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 647 ευρώ και η μειωμένη είναι 516 ευρώ.

Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 746 ευρώ και η μειωμένη είναι 615 ευρώ.

Με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 959 ευρώ και η μειωμένη είναι 828 ευρώ.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συντάξιμος μισθός 2025 (*) Σύνταξη με 30 έτη Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.595 € 1.384 € 1.778 € 2.234 € 2.634 € 1.131 € 1.259 € 1.754 € 2.212 € 1.020 € 1.227 € 1.543 € 1.953 € 951 € 1.150 € 1.413 € 1.710 € 887 € 1.039 € 1.292 € 1.620 € 863 € 1.004 € 1.246 € 1.526 € 839 € 1.033 € 1.200 € 1.454 € 820 € 951 € 1.164 € 1.325 € 786 € 906 € 1.099 € 1.263 € 770 € 1.778 € 1.068 €

(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ κ.ά.)

Συντάξιμος μισθός 2025 (*) Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 900 € 622 € 491 € 674 € 543 € 1.020 € 647 € 516 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 895 € 764 € 1.860 € 820 € 689 € 927 € 796 € 1.980 € 845 € 714 € 959 € 828 €

(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες που φεύγουν έως το τέλος του 2025

Οι συντάξεις για όσους επαγγελματίες καταθέσουν αιτήσεις έως το τέλος του 2025 θα είναι ανάλογες των μηνιαίων εισφορών που κατέβαλαν από το 2002 μέχρι το 2025.

Τα ποσά συντάξεων για όσους αποχωρήσουν φέτος με 33 έως 40 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται (ενδεικτικά) σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής ως εξής:

Με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 274,95 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 881 ευρώ.

Με 37 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 429,89 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.347 ευρώ.

Με 40 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 582,5 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.893 ευρώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Συντάξιμες αποδοχές 2025 (*) Ποσά σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης (*) Με 33 έτη Με 35 έτη Με 37 έτη Με 40 έτη 274,95 € 881 € 949 € 1.019 € 1.124 € 346,01 € 995 € 1.082 € 1.169 € 1.302 € 429,89 € 1.131 € 1.238 € 1.347 € 1.511 € 582,50 € 1.377 € 1.523 € 1.670 € 1.893 €

(*) Μέσος όρος μηνιαίων εισφορών σύνταξης από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»