Ραγδαία αύξηση των ενοικίων στην Ανατολική Αττική - Δείτε αναλυτικά που έφτασαν οι τιμές

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές στα ενοίκια έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%.

Ακόμα και παραδοσιακά φτηνές περιοχές, όπως οι δήμοι της Ανατολικής Αθήνας, βλέπουν τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση στου Ζωγράφου τον Οκτώβριο του 2025, ήταν 10,5 ευρώ ανά τ.μ., με μια αύξηση της τάξεως του 3,14% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Στην Καισαριανή η μέση τιμή ενοικίασης είναι στα 11,21 ευρώ ανά τ.μ., η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ. Στον Βύρωνα καταγράφεται ιστορικό ψηλό στην τιμή των ενοικίων με 10,07 ευρώ ανά τ.μ.

Στη Δάφνη η μέση τιμή ενοικίασης έχει φτάσει στα 10,07 ευρώ ανά τ.μ. αφού παρουσιάζεται αύξηση 1,31% σε σχέση με πέρυσι.

Το κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα ανεβαίνει με ρυθμούς που τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

Με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τα εισοδήματα να μένουν σχεδόν στάσιμα, η αναζήτηση κατοικίας μετατρέπεται σε καθημερινό άγχος για χιλιάδες πολίτες.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι τιμές θα ξαναπέσουν — αλλά πόσοι μπορούν πραγματικά να αντέξουν το κόστος της ζωής στην πόλη που μέχρι χθες θεωρούσαν προσιτή.

