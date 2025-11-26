Τρίτη μέρα ανόδου στη Wall Street – «Άλμα» για τον Dow Jones
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (25/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενισχύθηκαν οι προσδοκίες των επενδυτών περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον ερχόμενο μήνα.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 664,18 μονάδων (+1,43%), στις 47.112,45 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 153,58 μονάδων (+0,67%), στις 23.025,59 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 60,76 μονάδων (+0,91%), στις 6.765,88 μονάδες.
