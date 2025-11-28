Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους

Πραγματοποιήθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) το Ειδικό Πρόγραμμα Δημόσιας Κλήρωσης, προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κλήρωση έγινε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχούσε σε κάθε συμμετέχοντα προέκυψε βάσει των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποίησε με την προπληρωμένη κάρτα του έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Οι νικητές θα λάβουν στις 2 Δεκεμβρίου προσωποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους.

Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης.

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

