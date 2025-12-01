Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και τα ενοίκια με 5 και 10 ευρώ

Μία εντελώς διαφορετική εικόνα στις μισθώσεις ακινήτων προκύπτει από την επιστροφή ενοικίου, που δόθηκε για πρώτη φορά φέτος, αλλά όχι σε όλους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί από την ανάλυση των στοιχείων ωστόσο ότι υπάρχουν περιπτώσεις ενοικίων στην Ελλάδα της τάξης των 10 ευρώ!

Όσοι δεν είδαν το ποσό της επιστροφής ή μικρότερο από το ενοίκιο που καταβάλλουν έχουν μία δεύτερη ευκαιρία για να το διορθώσουν, κάνοντας τροποποιητική δήλωση.

Εκτός άλλων παραγόντων, οι λόγοι που δεν πιστώθηκαν τα ανάλογα ή και καθόλου χρήματα στους λογαριασμούς των ενοικιαστών ποικίλουν, ωστόσο βασικότερος είναι ότι στην αρχική δήλωση αναγραφόταν το μηνιαίο και όχι το ετήσιο μίσθωμα.

Έτσι, η ΑΑΔΕ πίστωσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου με αποτέλεσμα να φανούν καταβολές της τάξεως των 20-30 ευρώ. Για παράδειγμα για ενοίκιο 400 ευρώ η επιστροφή υπολογίσθηκε στα 33,3 ευρώ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31/12/2025. Όσοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως 30/12 ενώ για υποβολή έως το τέλος του 25 η πληρωμή θα γίνει έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Εκτός από τις συγκεκριμένες διορθώσεις –οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο έντυπο Ε1 του ενοικιαστή- οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να αναγράψουν τον λογαριασμό IBAN σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει ή να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Και η προσαύξηση όμως των 50 ευρώ για κάθε παιδί μπέρδεψε τους δικαιούχους, καθώς δεν υπολόγισαν ότι ισχύει μόνο για μηνιαία μισθώματα άνω των 800 ευρώ. Από τις 2 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Ακραία παραδείγματα ενοικίου

Από την επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ωστόσο το παράδοξο που δε αφορά μόνο σε λάθη, αλλά σε πραγματικές «ευκαιρίες».

Για παράδειγμα διαμέρισμα των 107 τετραγωνικών στα Χανιά, όπου δηλώθηκε ότι ενοικιάζεται με 5 ευρώ το μήνα και αυτό εμφανίστηκε όχι μόνο στο έντυπο του ενοικιαστή, αλλά και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών.

Αντίστοιχα, 10 ευρώ το μήνα χρειάζονται με βάση τη δήλωση για 30 τετραγωνικά, μια γκαρσονιέρα δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο, 20 ευρώ το μήνα για 133 τετραγωνικά στην Ηλιούπολη και 25 ευρώ το μήνα για 62 τετραγωνικά στο Γαλάτσι. Άλλο παράδειγμα ανέφερε 10 ευρώ ενοίκιο τον μήνα για σπίτι 88 τ.μ. στο Αιγάλεω, ενώ 30 ευρώ δηλώθηκε ως μηνιαίο ενοίκιο για κατοικία 199 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι.

Συνολικά 180.000 ενοικιαστές, από τους περίπου 900.000 οι οποίοι έλαβαν επιδότηση ενοικίου, δήλωσαν ότι καταβάλουν ενοίκιο μέχρι 100 ευρώ τον μήνα.



Από 100 ευρώ έως 400 ευρώ 630.000 ενοικιαστές και μόλις ο ένας στους 10 δηλώνει ότι πληρώνει ενοίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα.





