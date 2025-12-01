Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε αν τη χάσατε - Ευκαιρία διόρθωσης

Παράπονα και διαμαρτυρίες έφερε η επιστροφή ενοικίου με το υπουργείου Οικονομικών να προχωρά σε διευκρινίσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δόθηκαν αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις.

Όσον αφορά στα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις, συχνότερο είναι εκείνο που αφορά στη δήλωση του μισθώματος, αλλά του ετήσιου και όχι του μηνιαίου

8 στους 10 δικαιούχους έλαβαν από 101 ευρώ έως και 1500 ευρώ, ένα ποσοστό 3,9% έλαβαν έως 30 ευρώ είτε επειδή συγκατοικούσαν είτε επειδή νοίκιασαν για λίγους μήνες το 2025.

Από αύριο Τρίτη, θα μπορούν όσοι θέλουν διευκρινίσεις να επικοινωνούν με το 1521.

Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα σε όλους όσοι έκαναν λάθος δήλωση, να προχωρήσουν σε τροποιητικές δηλώσεις, έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι τις υποβάλουν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στο λογαριασμό τους έως και τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσοι κάνουν τροποιητική δήλωση μετά θα δουν τα χρήματα έως τις 15 Ιανουαρίου του 2026.

Προϋποθέσεις

Για να μην χάσουν την επιστροφή ενοικίου οι ενοικιαστές πρέπει να τηρήσουν τα εξής:

- Υποβολή Δήλωσης Μίσθωσης: να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2026

- Καταχώρηση στη Φορολογική Δήλωση: ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα Σεπτεμβρίου 2026

- Γνωστοποίηση IBAN: Να έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου

Ειδικές περιπτώσεις

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ενοικιαστές οφείλουν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE:

Α. Όταν ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι): Τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής, βεβαίωση σπουδών) πρέπει να υποβληθούν έως 20/10/2026 για καταβολή το Νοέμβριο 2026, ή έως 31/12/2026 για καταβολή σε επόμενο έτος.

Β. Σε περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω εσφαλμένης εφαρμογής κριτηρίων, ασυμφωνίας μισθώματος ή άλλων προβλημάτων: Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως 31/12 του έτους καταβολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε επίσης