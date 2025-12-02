ESM και EFSF εγκρίνουν πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,29 δισ. ευρώ - Τι κερδίζει η Ελλάδα

Η Ελλάδα λαμβάνει νέο «πράσινο φως» από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM) και το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF), τα οποία ενέκριναν την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ προς τον μηχανισμό ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης (GLF).

Την ίδια ώρα, οι δύο θεσμοί παραιτούνται από την υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη τρίτη κατά σειρά εξόφληση μέρους του συγκεκριμένου δανείου.

Με βάση την απόφαση, η Ελλάδα θα καλύψει το ποσό μέσω του ειδικού λογαριασμού ταμειακών διαθεσίμων που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, Pierre Gramegna, η κίνηση αυτή «στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας».

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των δύο θεσμών, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές - όπως οι δανειστές της glf - θα ενεργοποιούνταν κανονικά η υποχρέωση άμεσης αναλογικής αποπληρωμής μέρους της χρηματοδοτικής βοήθειας από ESM και EFSF. Κι όμως, με τη σημερινή παραίτηση (waiver), η Ελλάδα δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, αποφεύγοντας πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, επιτρέπει την πληρωμή δανείων της GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 52,9 δισ. ευρώ που είχε λάβει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο, παραμένουν εκκρεμή 31,6 δισ. ευρώ.

Το πλαίσιο του δανείου glf

Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας το 2010 και στηρίχθηκε σε διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή έγινε το 2024, ενώ η χώρα είχε ήδη ολοκληρώσει δύο χρόνια νωρίτερα -το 2022- την εξόφληση των δανείων της προς το ΔΝΤ.

Σύμφωνα με όσους παρακολουθούν στενά την πορεία του ελληνικού χρέους, η νέα αυτή κίνηση ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας της χώρας και δίνει σήμα ότι η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει βασικός στόχος. Οι θεσμοί, από την πλευρά τους, επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις ελληνικές αρχές στην προσπάθεια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους.

