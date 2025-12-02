ESM και EFSF εγκρίνουν πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,29 δισ. ευρώ - Τι κερδίζει η Ελλάδα

Οι δύο θεσμοί εγκρίνουν την εξαίρεση από την αναλογική αποπληρωμή, επιτρέποντας στην Ελλάδα να εξοφλήσει πρόωρα μέρος των δανείων του glf χρησιμοποιώντας ταμειακά διαθέσιμα.

Newsbomb

ESM και EFSF εγκρίνουν πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,29 δισ. ευρώ - Τι κερδίζει η Ελλάδα

Ένας άνδρας περνάει μπροστά από την είσοδο του γραφείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Λουξεμβούργο, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011.  

ASSOCIATED PRESS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα λαμβάνει νέο «πράσινο φως» από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM) και το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF), τα οποία ενέκριναν την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ προς τον μηχανισμό ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης (GLF).

Την ίδια ώρα, οι δύο θεσμοί παραιτούνται από την υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη τρίτη κατά σειρά εξόφληση μέρους του συγκεκριμένου δανείου.

Με βάση την απόφαση, η Ελλάδα θα καλύψει το ποσό μέσω του ειδικού λογαριασμού ταμειακών διαθεσίμων που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, Pierre Gramegna, η κίνηση αυτή «στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας».

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των δύο θεσμών, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές - όπως οι δανειστές της glf - θα ενεργοποιούνταν κανονικά η υποχρέωση άμεσης αναλογικής αποπληρωμής μέρους της χρηματοδοτικής βοήθειας από ESM και EFSF. Κι όμως, με τη σημερινή παραίτηση (waiver), η Ελλάδα δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, αποφεύγοντας πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, επιτρέπει την πληρωμή δανείων της GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 52,9 δισ. ευρώ που είχε λάβει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο, παραμένουν εκκρεμή 31,6 δισ. ευρώ.

Το πλαίσιο του δανείου glf

Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας το 2010 και στηρίχθηκε σε διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή έγινε το 2024, ενώ η χώρα είχε ήδη ολοκληρώσει δύο χρόνια νωρίτερα -το 2022- την εξόφληση των δανείων της προς το ΔΝΤ.

Σύμφωνα με όσους παρακολουθούν στενά την πορεία του ελληνικού χρέους, η νέα αυτή κίνηση ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας της χώρας και δίνει σήμα ότι η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει βασικός στόχος. Οι θεσμοί, από την πλευρά τους, επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις ελληνικές αρχές στην προσπάθεια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο και άλλες χώρες

21:29TRAVEL

Πάπιγκο: Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα στην αγκαλιά της Πίνδου

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Κένεθ Φαρίντ: «Ταίριαξα αμέσως με τον Αταμάν - Ο Σλούκας κάνει το παιχνίδι 100% πιο εύκολο»

21:20LIFESTYLE

Οργή Σαμπρίνα Κάρπεντερ προς Λευκό Οίκο: Απαίτησε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της εξαιτίας ανάρτησης στα social media

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δημοσιογράφος λιποθύμησε live ενώ κάλυπτε ποδοσφαιρικό αγώνα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί» - Ρούμπιο: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος για εμπλοκή σε κατασκοπεία

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Εξάρα» του Βόλου με χατ-τρικ του Χάμουλιτς

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

20:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο κορυφαίου αστροφυσικού: Το περίφημο «Wow! Signal» πιθανώς προήλθε από το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - «Γολγοθάς» στις Εθνικές οδούς

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Νοέμβριος 2025: Θερμότερος από τα κανονικά σε όλη τη χώρα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

20:22LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: «Η βαθιά εκκλησιαστική του οδηγία ήταν μόνο "μην τρώτε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε"»

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESM και EFSF εγκρίνουν πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,29 δισ. ευρώ - Τι κερδίζει η Ελλάδα

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ασθενής έφυγε από νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις - Συνελήφθη με φλεβοκαθετήρα στο χέρι

20:12LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης ομολογεί την αλήθεια για τον φόνο του Κίμωνα

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Από θαύμα σώθηκε νεαρός οδηγός πολυτελούς ΙΧ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο και άλλες χώρες

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσβησε δεκάδες φωτογραφίες στο Instagram με τη φανέλα των Μπακς

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος για εμπλοκή σε κατασκοπεία

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί» - Ρούμπιο: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

17:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σαρωτική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου: Οι 5 μεγάλες αλλαγές - Τι ισχύει για τα εξ αδιαιρέτου και ποια τα δικαιώματα των συντρόφων

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ασθενής έφυγε από νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις - Συνελήφθη με φλεβοκαθετήρα στο χέρι

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τους Ιταλούς μετεωρολόγους - Σχηματίζεται μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ