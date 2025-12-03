Κέρδη στη Wall Street με φόντο την αισιοδοξία για μείωση των επιτοκίων

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (2/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ώθηση στους δείκτες έδωσαν τόσο η άνοδος των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών, όσο και οι υψηλές προσδοκίες των επενδυτών περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 185,13 μονάδων (+0,39%), στις 47.474,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 137,75 μονάδων (+0,59%), στις 23.413,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,74 μονάδων (+0,25%), στις 6.829,37 μονάδες.