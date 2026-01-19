Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτές είναι οι πέντε κατηγορίες φορολογούμενων που θα πληρώσουν λιγότερα

Όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες μητέρες και ιδιοκτήτες ακινήτων που φέρνουν μειώσεις στα εκκαθαριστικά

Ελαφρύτερο θα είναι το «ραβασάκι» των φετινών φορολογικών δηλώσεων για χιλιάδες φορολογουμένους, με περισσότερο κερδισμένους τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, τις νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσους πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επισκεύασαν και ανακαίνισαν ακίνητα ή έριξαν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb.

Ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την Εφορία έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα, καθώς η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή περίπου 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις 16 Μαρτίου 2026.

Στα νέα φοροέντυπα θα ενσωματωθούν οι φορολογικές αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα, όπως το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης και οι διορθώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, μέτρα που θα περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογουμένους.

Το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης θα δουν να ξεφουσκώνει φέτος οι:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς (εκτός Αττικής) έως 1.500 κατοίκων. Το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκων. Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

  • Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%.

  • Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

  • Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

  • Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

  • Πολύτεκνες οικογένειες.

  • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

  • Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

2. Νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 θα εξαιρεθούν από το τεκμαρτό εισόδημα. Θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν, ενώ το μέτρο θα ισχύει και για τα επόμενα δύο χρόνια.

3. Φορολογούμενοι που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης. Φοροανάσα θα πάρουν φέτος περίπου 500.000 φορολογούμενοι μετά το ψαλίδι που μπήκε στα τεκμήρια διαβίωσης. Η μείωση η οποία ισχύει από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος, φτάνει έως 35% για τις κατοικίες, υπερβαίνει ακόμη και το 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και 30% για τα σκάφη αναψυχής. Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που έχουν δικό τους εισόδημα.

4. Φορολογούμενοι που έριξαν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb. Όσοι νοίκιασαν κατοικίες το 2025 οι οποίες ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, θα απαλλαγούν από τον φόρο για τα εισοδήματα αυτά για μία τριετία, αρχής γενομένης από φέτος. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. υπό την προϋπόθεση τριετούς μίσθωσης.

5. Ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής και αναβάθμισης σε ακίνητα. Έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ εξασφαλίζουν όσοι εντός του 2025 ανακαίνισαν ή επισκεύασαν ακίνητα. Οι δαπάνες για αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει δαπανήσει 16.000 ευρώ το 2025 για την ανακαίνιση του σπιτιού του, θα γλιτώσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 16.000 ευρώ, ποσό το οποίο επιμερίζεται ισόποσα σε πέντε χρόνια (3.200 ευρώ κάθε έτος), αρχής γενομένης με το εκκαθαριστικό του 2026. Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος διέθεσε 10.000 ευρώ πέρυσι για να επισκευάσει την κατοικία του και ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει με το εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής δήλωσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, θα δει τον λογαριασμό της φορολογικής δήλωσης να περιορίζεται στα 1.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης των 2.000 ευρώ (10.000:5=2.000) που προβλέπεται για τις δαπάνες ανακαίνισης του ακινήτου του.

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι πληρωμές για υλικά και εργασίες να έχουν γίνει με ηλεκτρονικό χρήμα και να έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Τα Νέα»

