Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

Το kariera.gr ταξιδεύει κι εφέτος στη Θεσσαλονίκη για το σημαντικότερο event δικτύωσης στον κλάδο της Φιλοξενίας, τις «Ημέρες Καριέρας Τουρισμού». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στο The Met Hotel, από τις 10:00 έως τις 17:00, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με τον τουρισμό να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, η εφετινή διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά, γεμάτη πραγματικές ευκαιρίες. Στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εργοδοτών και ταλαντούχων επαγγελματιών. Μέχρι σήμερα, ο θεσμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 2.100 υποψηφίους, 150+ εταιρείες και έχει φιλοξενήσει πάνω από 14.700 συνεντεύξεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους: Από νέους που αναζητούν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα έως έμπειρα στελέχη που επιδιώκουν μια νέα πρόκληση στην καριέρα τους.

Η συμμετοχή για τους υποψηφίους είναι δωρεάν. Το μόνο που απαιτείται είναι ηλεκτρονική εγγραφή πατώντας εδώ.

Η εκδήλωση προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνδεθούν με περισσότερους από 30 εργοδότες εταιρειών που αναζητούν νέα ταλέντα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα workshops και ομιλίες από διακεκριμένους επαγγελματίες του HR και ηγετικές προσωπικότητες της αγοράς.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Sales, HORECA στο kariera.gr, τόνισε πως «οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr αποτελούν έναν ουσιαστικό θεσμό για τον κλάδο της Φιλοξενίας, καθώς φέρνουν σε άμεση επαφή τις επιχειρήσεις με τους επαγγελματίες και τα ταλέντα που δραστηριοποιούνται και εξελίσσονται στον τομέα αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν την ευκαιρία στους επισκέπτες και τους υποψηφίους να συναντήσουν περισσότερους από 50 εργοδότες με ισχυρή παρουσία στον κλάδο. Σας περιμένουμε όλους!»

«Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε νέους επαγγελματίες και να μοιραστούμε το πάθος μας για τη Φιλοξενία. Ανυπομονούμε να δούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να εξερευνούν τις δυνατότητες της καριέρας τους και να ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στο λαμπρό μέλλον του τουρισμού», σημείωσε ο Ζερόμ Κόλσον, Γενικός Διευθυντής του One & Only Kéa Island.