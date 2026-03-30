Voucher 750 ευρώ: Ανοίγει τις επόμενες ώρες ξανά η πλατφόρμα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η ΔΥΠΑ ανοίγει και πάλι σήμερα την πλατφόρμα επιλογής προγραμμάτων για τους πρώτους 114.384 επιτυχόντες που δεν πρόλαβαν να επιλέξουν πρόγραμμα έως την Παρασκευή το βράδυ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) και αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η έναρξη της διαδικασίας επιλογής προγραμμάτων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου.

Βέβαια, η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης για τους ενταγμένους στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων του προγράμματος της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους», ανεστάλη προσωρινά στις 28 Μαρτίου.

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται ότι δύνανται να συμβουλεύονται τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων καθώς αυτή επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η δυνατότητα επιλογής προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους κατάρτισης θα συνεχιστεί σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Η λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων εμπλουτίζεται διαρκώς, οπότε συστήνεται στους εργαζόμενους να την ελέγχουν τακτικά.

Παρά την αναστολή της επιλογής προγραμμάτων, οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα είναι κανονικά αναρτημένοι. Η επιλογή έγινε με αυστηρή σειρά προτεραιότητας υποβολής (Time Stamp).

Για να δείτε αν εγκρίθηκε η αίτησή σας:

Επισκεφθείτε το dypa.gov.gr
Ακολουθήστε τη διαδρομή: Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους > Ωφελούμενοι.
Αναζητήστε τον προσωπικό σας κωδικό ΚΑΥΑΣ στον Πίνακα των 114.384 Εγκεκριμένων.
Τα επόμενα βήματα μετά την επανέναρξη

Από τη Δευτέρα 30/3, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα:

Επιλογή Προγράμματος: Μέσω της πλατφόρμας, επιλέγετε το αντικείμενο κατάρτισης.
Επικοινωνία με Πάροχο: Επιλέγετε το Κ.Δ.Β.Μ. που θα υλοποιήσει την κατάρτιση και εντάσσεστε σε τμήμα.
Κατάρτιση & Πιστοποίηση: Παρακολουθείτε 150 ώρες θεωρίας και συμμετέχετε στις υποχρεωτικές εξετάσεις πιστοποίησης.
Πληρωμή: Το επίδομα καταβάλλεται μετά την επιτυχή πιστοποίηση των γνώσεων.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

