Επιδόματα: Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου

Newsbomb

Επιδόματα: Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 97.500.000 ευρώ θα καταβληθούν για επιδόματα σε 135.550 δικαιούχους, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και
  • από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
