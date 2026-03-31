Πληρωμές ΔΥΠΑ πριν από το Πάσχα: Πότε θα προπληρωθούν επιδόματα, δώρο Πάσχα

Στις 2 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, ξεκινά η διαδικασία προπληρωμής επιδομάτων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν το Πάσχα 2026.

Στις 2/4 λοιπόν θα ξεκινήσει η πληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της ενίσχυσης μακροχρόνια ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους. Παράλληλα, προγραμματίζεται και η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα για όσους λαμβάνουν επιδόματα.

Τα ποσά θα καταβληθούν σε επιδοτούμενους ανέργους, αλλά και σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Η πίστωση των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω απευθείας κατάθεσης στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά τους.

Τονίζεται ότι δεν χρειάζεται προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά.

Δήλωση παρουσίας και προϋποθέσεις πληρωμής

Για όσους άνεργους υποχρεούνται να δηλώσουν παρουσία στο διάστημα από 2 έως 19 Απριλίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr, στη διαδρομή:

gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

