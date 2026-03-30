Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 ανοίγει σήμερα ή το αργότερο αύριο, με αιτήσεις που θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μικρότερη επιδότηση στην τελευταία περίπτωση.
  • Η επιδότηση αφορά το δίμηνο Απριλίου
  • Μαΐου 2026 και κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024 και είναι αυστηρά, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και οι πληρωμές θα γίνουν πριν το Πάσχα.
Από σήμερα ή το αργότερο αύριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του gov.gr για τις αιτήσεις του fuel pass 2026, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες για το voucher στους κατόχους ΙΧ, επιβεβαιώνοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων είναι σημαντική, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν από τις εορτές του Πάσχα.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή του gov.gr για το fuel pass 2026 και ενημερώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως το email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέγουν έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

  • Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ειδικά για αυτό το σκοπό και προσφέρει μεγαλύτερο ποσό επιδότησης.
  • Πίστωση απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, η οποία υπολείπεται κατά 5 ή 10 ευρώ στο συνολικό ποσό.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον πολίτη, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση της κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για:

  • Αγορά καυσίμων σε πρατήρια.
  • Μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου η κάρτα περνά απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων.
  • Πληρωμές σε ταξί μέσω POS, όπως μια συνηθισμένη χρεωστική κάρτα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024 και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Άγαμοι ή χήροι: έως 25.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι ή συμβιούντες: έως 35.000 ευρώ.
  • Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί (π.χ. οικογένεια με δύο παιδιά έχει όριο 45.000 ευρώ).
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η επιδότηση αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας του δικαιούχου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των κυβερνητικών μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από το αυξημένο κόστος καυσίμων, ενώ η γρήγορη ενεργοποίηση της πλατφόρμας και η έγκαιρη πληρωμή αναμένεται να διευκολύνουν χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει των εορτών.

11:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τη σύγκρουση επιβατικού αεροπλάνου με στρατιωτικό ελικόπτερο

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μανωλάς οδήγησε τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική και γλέντησε με χορό και τραγούδια - Βίντεο

10:51LIFESTYLE

«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι «140 edition» της Mercedes GLC αποτίνουν φόρο τιμής στα 140 χρόνια της εταιρείας

10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα γυναικών - Ήταν χτισμένη η πόρτα του διαμερίσματος

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Είχε νοσηλευτεί 6 φορές σε ψυχιατρική κλινική ο άνδρας που μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ - Νέο ράλι για τον «μαύρο χρυσό»

10:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Ανοίγει τις επόμενες ώρες ξανά η πλατφόρμα

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο-γίγαντας που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρώπη έως το 2038

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Χωρίς το πλαφόν η βενζίνη θα είχε φτάσει στα 2,50 ευρώ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός εγκατέλειψε το όχημα του στη μέση του δρόμου έξω από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Φώτο

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

10:07TRAVEL

Παγκόσμια αναγνώριση για την Αστυπάλαια: Βρίσκεται στην ετήσια λίστα με τους 50 καλύτερους προορισμούς του Guardian για το 2026

10:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες σχεδιάζουν το ταχύτερο υποβρύχιο στον κόσμο που θα κοστίζει όσο μια Bugatti Divo

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέλος στη δράση 48χρονου που «ξάφρισε» τρεις γυναίκες σε τρεις ημέρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο CUPRA Tavascan: Ξεχωρίζει σε στυλ και τεχνολογία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα γυναικών - Ήταν χτισμένη η πόρτα του διαμερίσματος

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

10:51LIFESTYLE

«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός εγκατέλειψε το όχημα του στη μέση του δρόμου έξω από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Φώτο

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ - Νέο ράλι για τον «μαύρο χρυσό»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μανωλάς οδήγησε τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική και γλέντησε με χορό και τραγούδια - Βίντεο

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Είχε νοσηλευτεί 6 φορές σε ψυχιατρική κλινική ο άνδρας που μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Tραμπ: «Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και να πάρουμε το πετρέλαιο» - Στα 116 δολάρια το βαρέλι -Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων

10:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Ανοίγει τις επόμενες ώρες ξανά η πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ