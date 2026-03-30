Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Από σήμερα ή το αργότερο αύριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του gov.gr για τις αιτήσεις του fuel pass 2026, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες για το voucher στους κατόχους ΙΧ, επιβεβαιώνοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων είναι σημαντική, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν από τις εορτές του Πάσχα.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή του gov.gr για το fuel pass 2026 και ενημερώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως το email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέγουν έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ειδικά για αυτό το σκοπό και προσφέρει μεγαλύτερο ποσό επιδότησης.

Πίστωση απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, η οποία υπολείπεται κατά 5 ή 10 ευρώ στο συνολικό ποσό.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον πολίτη, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση της κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για:

Αγορά καυσίμων σε πρατήρια.

Μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου η κάρτα περνά απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων.

Πληρωμές σε ταξί μέσω POS, όπως μια συνηθισμένη χρεωστική κάρτα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024 και διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι ή χήροι: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή συμβιούντες: έως 35.000 ευρώ.

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί (π.χ. οικογένεια με δύο παιδιά έχει όριο 45.000 ευρώ).

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η επιδότηση αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας του δικαιούχου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των κυβερνητικών μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από το αυξημένο κόστος καυσίμων, ενώ η γρήγορη ενεργοποίηση της πλατφόρμας και η έγκαιρη πληρωμή αναμένεται να διευκολύνουν χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει των εορτών.