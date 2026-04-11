Eορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Τι ισχύει για τη Δευτέρα του Πάσχα

Σε ισχύ τέθηκε από τις 2/04 το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλοννίκη, για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Σάββατο 11/04/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/04/2026

Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

