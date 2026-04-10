Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Τα τελευταία δρομολόγια

Με ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Μεγάλο Σάββατο στην Αθήνα, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να πραγματοποιούνται νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δρομολογίων για το Πάσχα, τα Μέσα Μεταφοράς θα αποσυρθούν νωρίτερα. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα αποχωρήσουν νωρίτερα από τους δρόμους προκειμένου έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια, ενώ ανάλογες αλλαγές θα ισχύσουν και στα δρομολόγια του Μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), προκειμένου να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

Όσον αφορά το Μετρό, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρήσουν στις 23:00, ενώ στον ηλεκτρικό τα τελευταία δρομολόγια από Κηφισιά και Πειραιά θα πραγματοποιηθούν στις 22:20.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Αναλυτικά, για τον Ηλεκτρικό (Γραμμή 1, Πειραιάς – Κηφισιά), οι τελευταίοι συρμοί θα φύγουν από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20, από το Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, από την Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, ενώ από την Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό (Γραμμές 2 και 3), θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42, από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22 και από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τέλος όσον αγορά το τραμ, στη Γραμμή 7 οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44 και από την Ακτή Ποσειδώνος προς το Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11. Στη Γραμμή 6, το τελευταίο δρομολόγιο από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα θα γίνει στις 22:00 και από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45. Για τις Γραμμές 6 και 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη, το τελευταίο δρομολόγιο από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29, από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28 και από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

