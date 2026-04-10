Άρτα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 23χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 23χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε τη νύχτα στο Κομπότι της Άρτας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, o νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα την βίαιη εκτροπή και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 23χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πρώτα στο νοσοκομείο Άρτας και στη συνέχεια -λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του- στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο 23χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Διαβάστε επίσης