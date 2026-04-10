Άρτα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 23χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο
Ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά
Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 23χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε τη νύχτα στο Κομπότι της Άρτας.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, o νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα την βίαιη εκτροπή και τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ο 23χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πρώτα στο νοσοκομείο Άρτας και στη συνέχεια -λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του- στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Ο 23χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.
23:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφόπλισε νεαρό άνδρα
23:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός
21:28 ∙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατασχέθηκαν έντεκα τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής
08:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;
18:50 ∙ LIFESTYLE
Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»
12:39 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι
20:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου
12:48 ∙ WHAT THE FACT