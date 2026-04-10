Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

Το επικίνδυνο έθιμο με τη ρίψη μολότοφ το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο έχει προκαλέσει δυσφορία στους κατοίκους της περιοχής, που φοβούνται για την σωματική τους ακεραιότητα και το σκέφτονται κάθε φορά που πηγαίνουν στην εκκλησία της περιοχής το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Εδώ και περίπου 15 χρόνια, ξεκίνησε από άγνωστους η ρίψη μολότοφ μετά το «Χριστός Ανέστη» στην οδό Λαγουμιτζή στον Νέο Κόσμο.

Η Αστυνομία έχει εκπονήσει ειδικό σχέδιο για να αποτρέψει τους νεαρούς να επαναλάβουν το έθιμο και το βράδυ της Ανάστασης θα υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία για να αποτραπεί η ρίψη μολότοφ από την πεζογέφυρα στον δρόμο.