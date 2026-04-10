Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα η μητέρα του πολιτικού του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη

Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στα Ψηλά Αλώνια στην Πάτρα ήταν μητέρα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη.

Ο κ. Σκανδάμης βρίσκεται στη Γερμανία κι εκεί ενημερώθηκε για τον αδόκητο χαμό της μητέρας του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα λόγω του τραγικού συμβάντος.

Η σορός της 92χρονης Χαρίκλειας Σκανδάμη, συζύγου του πρώην δημάρχου Ερινέου Μιχάλη Σκανδάμη, εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, όπου διέμενε.

Την ώρα της φωτιάς στο διαμέρισμα βρισκόταν στο σπίτι μια αλλοδαπή γυναίκα που την φρόντιζε, όμως δεν κατάφερε να βγάλει έγκαιρα την ηλικιωμένη. Με αναπνευστικά προβλήματα διεκομίσθη στο νοσοκομείο κι ένα παιδί από διαμέρισμα άλλου ορόφου.

Ερευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.