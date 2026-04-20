Αρχίζει η διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034

(FILES) A file photo dated 19 June 2002 of a farmer close to Landsberg in Bavaria harvesting his crop on a field. EU Agriculture Ministers agreed on Thursday, 26 June 2003 to a radical reform of the bloc's agriculture policy, seen as essential to revive world trade talks due to continue in Mexico in September. The deal, one of the most comprehensive shake-ups of the 45-year Common Agriculture Policy CAP, is due to set the shape of European farming for the next 10 years. EPA PHOTO/DPA FILES/STEPHAN JANSEN
Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου, η επίσημη έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης του ΥΠΑΑΤ με τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης, σε εθνικό επίπεδο, για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028-2034, υπό την προεδρία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διαβούλευσης, στην εναρκτήρια συνεδρίαση που θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2028-2034 Κωστής Χατζηδάκης.

Χαιρετισμό θα απευθύνει, επίσης, ο πρόεδρος της «Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», Γιάννης Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης θα ενημερωθούν για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ 2028-2034 από τον Σύμβουλο στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης για θέματα ΠΔΠ, Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της νέας ΚΑΠ 2028-2034 από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε (DG Agri).

Τέλος, τα μέλη της εταιρικής σχέσης θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά με τις προτάσεις της Ε.Ε. για την νέα ΚΑΠ, τόσο κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης της εταιρικής σχέσης όσο και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Πηγή: ΑΠΕ

Αρχίζει η διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034

