Πιτσιλής: Διπλάσιοι έλεγχοι για επιδοτήσεις - Σχοινάς: Το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε»

Snapshot Οι έλεγχοι στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων θα διπλασιαστούν το 2025 μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές του 2025 έως το τέλος Ιουνίου, με πληρωμές να γίνονται μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια για τη σωστή καταβολή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς δεσμεύτηκε για διαφάνεια, ταχύτητα και ακρίβεια στις πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους.

Από την 1η Ιανουαρίου έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατ. ευρώ, ενώ οι προγραμματισμένες πληρωμές για Μάιο και Ιούνιο ανέρχονται σε 806 εκατ. ευρώ συνολικά.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΠΕ στην ΑΑΔΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Οργανισμού Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων με αυστηρούς ελέγχους.

Διπλάσιοι είναι οι έλεγχοι που θα γίνουν φέτος στις πληρωμές των δικαιούχων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα, ο κ. Πιτσιλής αναφέρεται αναλυτικά σε όσα αλλάζουν για τις αγροτικές επιδοτήσεις μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο ίδιος μάλιστα, παρότρυνε τους αγρότες να χρησιμοποιούν στο εξής το myaade app για να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεων επιχορήγησής τους.

Στόχος μας είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν γίνει όλες οι πληρωμές του 2025, επισήμανε ο Γιώργος Πιτσιλής και διευκρίνισε: «Ελέγχουμε και πληρώνουμε. Θα πληρώσουμε σε ό,τι με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά».

«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», δήλωσε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε», επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και συνέχισε, αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη. «Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Δηλώνω ότι δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαι δίπλα στην ΑΑΔΕ ως εγγυητής και αρωγός αυτής της ιστορικής προσπάθειας ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους, στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα», πρόσθεσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο Οργανισμό Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής. Αφού εξήγησε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026. Όπως είπε για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατ. ευρώ σε 161 δικαιούχους ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατ. ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Στόχος μας είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν γίνει όλες οι πληρωμές του 2025, είπε ο κύριος Πιτσιλης.

