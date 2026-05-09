ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «ραβασάκια» για επιστροφές αγροτικών επιδοτήσεων – Εκνευρισμένοι οι παραγωγοί

Επιστροφές αγροτικών ενισχύσεων του 2023 ζητά με χιλιάδες «ραβασάκια» η ΑΑΔΕ από αγρότες. Υπολογίζεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις που πρέπει να επιστραφούν φτάνουν τα 16,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αγρότες που καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις ή τα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις αιτήσεις που κατέθεσαν και τις επιδοτήσεις που έλαβαν τελικά για το 2023. Υπολογίζεται ότι 27.193 καλούνται να επιστρέψουν χρήματα.

Παράλληλα η διαδικασία διασταυρώσεων έχει ξεκινήσει και για την περίοδο 2019-2022, η οποία αφορά περίπου 240.000 δικαιούχους, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει ένα ενημερωτικό email από την ΑΑΔΕ, που τους ενημερώνει ότι θα αναζητηθούν προς ανάκτηση αγροτικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 28 Μαΐου έγγραφα τα οποία να αναιρούν αυτά τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ΑΑΔΕ, να προσπαθήσουν δηλαδή να δικαιολογήσουν πώς και γιατί έλαβαν αυτές τις επιδοτήσεις.

Στη συνέχεια αν οι ενστάσεις δεν γίνουν δεκτές από την ΑΑΔΕ, θα προχωρήσει η επιστροφή των χρημάτων, η οποία είτε θα γίνει απευθείας από τους λογαριασμούς είτε θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές αγροτικές ενισχύσεις.

Τι λένε οι αγρότες της Κρήτης

Οι παραγωγοί της Κρήτης δηλώνουν αγανακτισμένοι με τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ καθώς αμφισβητούν τη διαδικασία και κάνουν λόγο για ασάφειες και έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων.

Παραγωγοί που μίλησαν στο Cretalive, τόνισαν ότι συχνά δεν αναφέρεται ούτε καν σε ποιο χωράφι παρουσιάζεται το πρόβλημα και υπάρχει αρκετός θυμός αφού τα ειδοποιητήρια τους ενημερώνουν, γενικά και αόριστα όπως λένε, για πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων. Έτσι, μέχρι να ξεκαθαρίσουν την υπόθεσή τους στον μελετητή που συνέταξε την αρχική δήλωση ΟΣΔΕ, η αγωνία τους χτυπάει κόκκινο.

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ειδοποιήσεις, οι απαιτήσεις επιστροφής βασίζονται σε διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε, σύμφωνα πάντα με την ΑΑΔΕ, η μη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο μήνυμα που λαμβάνουν οι παραγωγοί αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023), διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση σας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης».

Το χρονικό περιθώριο που δίνεται στους αγρότες να υποβάλουν ένσταση είναι αρκετά περιορισμένο αφού λήγει στις 28 Μαΐου. Υπάρχει, βέβαια, και η κατηγορία εκείνων που καλούνται να πληρώσουν μικροποσά και εξετάζουν να μην καταθέσουν ένσταση καθώς τότε θα μπουν σε καθεστώς ελέγχου από την ΑΑΔΕ και υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουν νέες πληρωμές επιδοτήσεων.

