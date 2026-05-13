Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Κέρδη μόνο για τον Dow Jones
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 56,09 μονάδων (+0,11%), στις 49.760,56 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 185,92 μονάδων (–0,71%), στις 26.088,20 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 11,88 μονάδων (–0,16%), στις 7.400,96 μονάδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:12 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Κέρδη μόνο για τον Dow Jones
23:51 ∙ TRAVEL
Κυριάννα: Ένα κρυμμένο «διαμάντι» στον δρόμο για το Αρκάδι
23:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογική δήλωση: Πώς την υποβάλλετε στο myAADE
23:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ένοικος
23:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά
23:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέοι ΚΑΔ 2026: Πώς μπορείτε να αλλάξετε επιχείρηση
23:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)
17:56 ∙ LIFESTYLE