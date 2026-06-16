Ανακαινίζω 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ανακαινίζω 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Οι προϋποθέσεις
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  • Άνοιξε η πλατφόρμα για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026.
  • Η επιδότηση καλύπτει έως 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ/τ.μ.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια, με ποσοστά επιχορήγησης 80% για Κατηγορία Ι και 70% για Κατηγορία ΙΙ, με επιπλέον προσαυξήσεις.
  • Οι κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια έως το 1990, μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ., ενεργειακή κατηγορία έως Γ και να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά το 2020.
  • Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διατηρήσουν τις κατοικίες σε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια, με απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης και επαγγελματικής χρήσης.
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Άνοιξε χθες, Δευτέρα, η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες κατοικιών, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ:

  • Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024- 2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

  • από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι,
  • και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι:

  • 80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.
  • 70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, - μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει έως 95% για την Κατηγορία Ι και έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ύψος επιδότησης

  • Ανέρχεται ανέρχεται έως 300 €/τ.μ. και έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).
  • Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € δαπανών για αμοιβές σε μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των κατοικιών

  • Η κατοικία πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990, να είναι επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους), να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020 και να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

  • Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών μετά την επιδότηση

  • Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση, οι δε κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση.
  • Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

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