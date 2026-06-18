e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή
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  • Έως τις 19 Ιουνίου 2026, ο e
  • ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους.
  • Από τον e
  • ΕΦΚΑ θα δοθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Θα καταβληθούν 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον, 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

• Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

• 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

• 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

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