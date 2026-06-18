e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

Snapshot Έως τις 19 Ιουνίου 2026, ο e

ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους.

Από τον e

ΕΦΚΑ θα δοθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Θα καταβληθούν 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

• Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

• 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων



• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

• 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε επίσης