ΔΥΠΑ: Ξεκινά η επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 23:59

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών
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  • Ξεκίνησε η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων για τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ από 17 έως 24 Ιουνίου 2026.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.
  • Η επικαιροποίηση αφορά αλλαγές σε τυπικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία ή άλλα στοιχεία της αρχικής αίτησης.
  • Η ΔΥΠΑ λειτουργεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, με 50 ΕΠΑΣ και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.
  • Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών, αποδεικνύοντας τη σύνδεση των προγραμμάτων με την αγορά εργασίας.
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Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, ξεκινά η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του μητρώου αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του μητρώου, εφόσον έχουν μεταβολές σε επίπεδο τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας ή λοιπών στοιχείων της αίτησής τους.

Υποβολή αιτήσεων

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων Μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία.

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα: https://schools.dypa.gov.gr

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