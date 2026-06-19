Μειώθηκε η τιμή της αμόλυβδης κατά 15 λεπτά το λίτρο μέσα σε έναν μήνα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο ρυθμός μείωσης των τιμών των καυσίμων θα επιταχυνθεί όσο αυξάνεται ο εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς με τα φορτία αργού πετρελαίου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μειώθηκε η τιμή της αμόλυβδης κατά 15 λεπτά το λίτρο μέσα σε έναν μήνα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Μάνικα αντλίας βενζίνης σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου.

EUROKINISSI.
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  • Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μειώθηκε κατά 15 λεπτά το λίτρο μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο.
  • Το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε πτώση 11 λεπτών ανά λίτρο, από 1,815 σε 1,697 ευρώ.
  • Η μείωση των τιμών συνδέεται με τη συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις για μακροπρόθεσμη ειρήνη.
  • Η κυβέρνηση τονίζει ότι η πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου πρέπει να μετακυλιστεί στους καταναλωτές και αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση.
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επισημαίνει ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη ενεργειακή αναταραχή, με σημαντική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου το δίμηνο Απριλίου
  • Μαΐου.
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Μείωση 15 λεπτών κατέγραψε μέσα σε έναν μήνα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, σε μια πρώτη ένδειξη πως σταδιακά αναπτύσσεται μία δυναμική αποκλιμάκωσης των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, χθες Πέμπτη η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από έναν μήνα, στις 18 Μαΐου, είχε μετρηθεί στα 2,119 ευρώ.

Παραπλήσια πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης. Το μέσο κόστος αποκλιμακώθηκε κατά 11 λεπτά ανά λίτρο το ίδιο χρονικό διάστημα, υποχωρώντας από τα 1,815 στα 1,697 ευρώ.

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται ότι χτες, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε πως η πτώση στην τιμή του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά πρέπει να περάσει και στους καταναλωτές.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σήμερα ότι αυτή η μετακύλιση προς όφελος των πολιτών πρέπει να αρχίσει να φαίνεται από «την εβδομάδα που μας έρχεται».

Μέρος της μείωσης του τελευταίου μήνα, της τάξης των τεσσάρων λεπτών στο ντίζελ και των τριών λεπτών στην αμόλυβδη, παρατηρήθηκε από την περασμένη Κυριακή κι έπειτα, δηλαδή μετά την ανακοίνωση ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο ρυθμός μείωσης των τιμών των καυσίμων θα επιταχυνθεί όσο αυξάνεται ο εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς με τα φορτία αργού πετρελαίου που παρέμεναν επί μήνες αποκλεισμένα στον Κόλπο, που σημαίνει ότι η μείωση των τιμών στην αντλία θα γίνει σταδιακά το προσεχές διάστημα.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο στον Κόλπο και το «σφράγισμα» του Ορμούζ ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή αναταραχή στα χρονικά. Η μείωση του εφοδιασμού ήταν τόσο βαθιά, που ο ΔΟΕ υπολογίζει ότι το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 217 εκατομμύρια βαρέλια.

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