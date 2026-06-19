ΤτΕ: Αναθεωρεί επί τα βελτίω το στόχο για ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Περιθώριο για μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας δημιουργεί η συμφωνία 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της ΤτΕ, «η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στηρίζει την πιθανότητα ενός ηπιότερου σεναρίου για την ελληνική οικονομία».

Αναθεωρεί επί τα βελτίω στο 2% τις προβλέψεις για ανάπτυξη η ΤτΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα ανέλθει σε 2,0% το 2026 και σε 2,1% το 2027 και το 2028, ενώ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,2% το 2028.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΤτΕ, το ΑΕΠ προβλέπονταν να αυξηθεί φέτος κατά 1,9% και ο ρυθμός να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια, εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας που είχε προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία. Ο πληθωρισμός προβλέπονταν να διαμορφωθεί φέτος στο 3,7%, για να υποχωρήσει τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι οικονομολόγοι της ΤτΕ εκτιμούν ότι η δημοσιονομική στάση αναμένεται να είναι επεκτατική το 2026 λόγω των υιοθετημένων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 (4,9% του ΑΕΠ) επιβεβαιώθηκε ως ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ και ο δείκτης χρέους μειώθηκε σημαντικά (κατά 8,0 ποσοστιαίες μονάδες, στο 146,1% του ΑΕΠ), λόγω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος, της πρόωρης αποπληρωμής χρέους και της σημαντικής διαφοράς μεταξύ επιτοκίου και ρυθμού ανάπτυξης

Η υπεραπόδοση των εσόδων κατά τα πρόσφατα έτη δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας τη λήψη μόνιμων επεκτατικών μέτρων.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί και σχετίζονται πρωτίστως με μια πιθανή αποτυχία υλοποίησης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και μια παράταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, μια περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού και με απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα.