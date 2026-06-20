Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «οδικός χάρτης» των πληρωμών από 22 έως και 26 Ιουνίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών
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Σε πληρωμές 1,38 δισ. ευρώ σε 2,68 εκατ. δικαιούχους θα προχωρήσουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 22 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
- Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.
- Από τις 22 έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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