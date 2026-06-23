e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου
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- Από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e
- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1,38 δισ. ευρώ σε 2,68 εκατ. δικαιούχους.
- Ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,61 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026.
- Επιπλέον, ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ και 14,4 εκατ. ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για παροχές.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και 50.000 ευρώ σε 85 φορείς για κοινωφελή προγράμματα.
Από την 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 22 Ιουνίου, θα καταβλήθηκαν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
- στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,
- από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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