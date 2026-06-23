e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου

Snapshot Από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e

ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1,38 δισ. ευρώ σε 2,68 εκατ. δικαιούχους.

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ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,61 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026.

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ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ και 14,4 εκατ. ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και 50.000 ευρώ σε 85 φορείς για κοινωφελή προγράμματα. Snapshot powered by AI

Από την 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 22 Ιουνίου, θα καταβλήθηκαν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,

από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: