e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e
  • ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1,38 δισ. ευρώ σε 2,68 εκατ. δικαιούχους.
  • Ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,61 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026.
  • Επιπλέον, ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ και 14,4 εκατ. ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για παροχές.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και 50.000 ευρώ σε 85 φορείς για κοινωφελή προγράμματα.
Snapshot powered by AI

Από την 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 22 Ιουνίου, θα καταβλήθηκαν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
  • στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,
  • από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου

05:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2: Ο Χάαλαντ με δύο γκολ έστειλε τους Σκανδιναβούς στα νοκ άουτ!

04:58LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Ιουνίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 23 Ιουνίου

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Ιράκ 3-0: Ποδοσφαιρικός... μαραθώνιος και νέο σόου Μπαπέ!

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ–Λιβάνου: Στόχος συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας

03:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένες οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2025 – Έως 608 ευρώ σε 19 καθεστώτα

02:56ΚΟΣΜΟΣ

ΔΝΤ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Αφρική σε «δύσκολη φάση»

02:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος από την κακοκαιρία στο Μουντιάλ – Ενοχλημένος ο Ντεσάν για τη διακοπή στο Γαλλία–Ιράκ: «Όλα αλλάζουν κάθε 30 δευτερόλεπτα»

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητο το Ισραήλ παρά την εκεχειρία: «Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο»

01:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Ιράκ: Διακοπή αγώνα στη Φιλαδέλφεια λόγω καταιγίδας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες απειλές Τραμπ προς χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Ελεώνα Θήβας

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – «Γκρεμίστηκε» η μετοχή της SpaceX

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σπασμένος αγωγός μετέτρεψε τον ΒΟΑΚ σε λίμνη

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Στους 254 οι νεκροί στη ΛΔ Κονγκό – Πάνω από 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Ιράκ 3-0: Ποδοσφαιρικός... μαραθώνιος και νέο σόου Μπαπέ!

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το «θέατρο» του δράστη στον αδερφό της - Ηχητικό

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίντεο: Ο Μέσι πέρασε στην αιωνιότητα – Σκόραρε κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 23 Ιουνίου

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel για τη ρήξη Τραμπ - Μελόνι -Πρώτα η ταπείνωση - Τώρα η εκδίκηση - Έρχεται νέο επεισόδιο

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Προκαλεί η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήταν παράξενη γυναίκα, του έστησαν πλεκτάνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ