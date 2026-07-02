ProntoPegno: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κόσμημα με την κυκλική οικονομία;

Τα τελευταία χρόνια, η κυκλική οικονομία έχει πάψει να αποτελεί απλώς έναν όρο που συνδέεται με τη βιωσιμότητα. Στην πράξη, βασίζεται σε μια απλή ιδέα: Γιατί να αφήνουμε αναξιοποίητο κάτι που εξακολουθεί να έχει πραγματική αξία;

Πόσα αντικείμενα αξίας μένουν για χρόνια φυλαγμένα σε ένα συρτάρι ή χρηματοκιβώτιο; Μπορεί να έχουν σημαντική οικονομική ή συναισθηματική αξία, χωρίς όμως να αξιοποιούνται στην καθημερινότητα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο συναντώνται η ProntoPegno και η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας. Αντί ένα πολύτιμο αντικείμενο να πωλείται οριστικά για να καλυφθεί μια προσωρινή οικονομική ανάγκη, αξιοποιείται ως εγγύηση για την εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας, παραμένοντας στην κατοχή του ιδιοκτήτη του μόλις ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του δανείου. Με αυτόν τον τρόπο, παρατείνεται ο κύκλος ζωής των αντικειμένων και προωθείται μια πιο βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Έτσι, ο ενεχυροδανεισμός, μία από τις παλαιότερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αποκτά σήμερα μια σύγχρονη διάσταση, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα χωρίς την οριστική απώλεια ενός πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου.

Μέσα από την ProntoPegno, ένα κόσμημα, ένα ρολόι, μια χρυσή λίρα ή ένα οικογενειακό κειμήλιο μπορεί να μετατραπείσε οικονομική ρευστότητα . Η διαφορά από την πώληση είναι απλή: το αντικείμενο χρησιμοποιείται ως εγγύηση για τη λήψη δανείου και επιστρέφεται στον κάτοχό του μόλις αποπληρωθεί το συμφωνημένο ποσό. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να καλύψει ένα απρόβλεπτο έξοδο, να χρηματοδοτήσει ένα προσωπικό σχέδιο ή να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, χωρίς να χρειάζεται να αποχωριστεί οριστικά ένα αντικείμενο που έχει αξία για εκείνον.

Παράλληλα, ένα αντικείμενο που διαφορετικά θα παρέμενε φυλαγμένο μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί οικονομική αξία. Αυτή είναι άλλωστε και η ουσία της κυκλικής οικονομίας: να αξιοποιούμε καλύτερα τους πόρους που ήδη υπάρχουν και να παρατείνουμε τη χρησιμότητά τους.

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία προσφέρεται από την ProntoPegno, μέλος του ιταλικού ομίλου Kruso Kapital, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου και εξειδικεύεται στονενεχυροδανεισμό . Μετά το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα, η εταιρεία διεύρυνε πρόσφατα την παρουσία της με ένα δεύτερο κατάστημα στον Πειραιά, ενισχύοντας τη στρατηγική ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά.

Πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία; Εξειδικευμένοι εκτιμητές αξιολογούν δωρεάν κάθε αντικείμενο και, με βάση την αξία του, διαμορφώνεται η αντίστοιχη πρόταση δανείου. Εφόσον ο πελάτης την αποδεχθεί, το συμφωνημένο ποσό καταβάλλεται άμεσα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ή παρεμβατικούς οικονομικούς ελέγχους.

Σε κάθε στάδιο, προτεραιότητα έχουν ο επαγγελματισμός, η διακριτικότητα και η ασφάλεια. Καθ’όλη τη διάρκεια του δανείου, τα αντικείμενα φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκια υψηλής ασφάλειας και παραμένουν στην κυριότητα του πελάτη, ο οποίος μπορεί να τα παραλάβει με την αποπληρωμή του συμφωνημένου ποσού.

Σε μια εποχή που αναζητούμε πιο έξυπνους τρόπους να αξιοποιούμε όσα ήδη έχουμε, η ProntoPegno δείχνει πώς μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται ανά τους αιώνες μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της καθημερινότητας με μια σύγχρονη και καινοτόμο προσέγγιση. Πέρα από την άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, προσφέρει μια πρακτική οικονομική λύση που αξιοποιεί την αξία υπαρχόντων αντικειμένων και υποστηρίζει ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.