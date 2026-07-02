Αναβαθμίζοντας την εμπειρία σύνδεσης υποψηφίων και επιχειρήσεων, ενισχύοντας το αποτύπωμα στην αγορά

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση

Newsbomb

Αναβαθμίζοντας την εμπειρία σύνδεσης υποψηφίων και επιχειρήσεων, ενισχύοντας το αποτύπωμα στην αγορά
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Το kariera.gr εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη εμπειρία σε υποψηφίους και εργοδότες. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενισχύει τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

«kariera.gr, όταν σκέφτεσαι εργασία»: Από την αναζήτηση στην κατάλληλη ευκαιρία

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση. Οι μεν αναζητούν την ευκαιρία που θα τους επιτρέψει να εξελιχθούν επαγγελματικά, οι δε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα συμβάλουν στην ανάπτυξή τους. Ανάμεσα τους μεσολαβεί μια διαδρομή γεμάτη επιλογές, προσδοκίες και αναζητήσεις, μέχρι τη στιγμή που οι δύο πλευρές θα βρουν κοινό έδαφος.

Σε αυτή τη διαδρομή, η τεχνολογία μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο προσωποποιημένη και πιο ουσιαστική. Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, το kariera.gr διευρύνει το οικοσύστημα υπηρεσιών του μέσα από ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες και νέες προοπτικές για υποψηφίους και εργοδότες. Στόχος είναι να βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που σχεδιάζει το επόμενο βήμα στη επαγγελματική του πορεία και σε κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει την ομάδα της με τα κατάλληλα στελέχη.

Το ένα «ναι» που κάνει τη διαφορά

Τη νέα αυτή προσέγγιση συνοδεύει η επικοινωνιακή καμπάνια «Το ένα "ναι"», η οποία αναδεικνύει μια κοινή εμπειρία που μοιράζονται υποψήφιοι και εργοδότες. Μια διαδρομή γεμάτη αναζητήσεις, επιλογές, προσδοκίες και συχνά απορρίψεις, μέχρι τη στιγμή που προκύπτει η ιδανική σύνδεση.

Η καμπάνια υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη συνεργασία προηγούνται πολλές προσπάθειες. Τα «όχι» αποτελούν μέρος της διαδρομής, χωρίς όμως να την καθορίζουν. Εκείνο που τελικά έχει σημασία είναι το ένα «ναι», η στιγμή κατά την οποία ένας υποψήφιος βρίσκει τη θέση που του ταιριάζει και μια επιχείρηση τον άνθρωπο που αναζητά.

Η Τζοάννα Ψωμοπούλου, Head of Marketing, kariera.gr δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στα 29 χρόνια παρουσίας μας, το kariera.gr εξελίσσεται μαζί με την αγορά εργασίας, αποτελώντας τον βασικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε υποψηφίους και εργοδότες στην Ελλάδα. Με το νέο μας positioning “kariera.gr, όταν σκέφτεσαι εργασία” και μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση, επαναπροσδιορίζουμε την εμπειρία της εργασίας. Όμως, σταθερά, ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο. Στόχος μας είναι κάθε επαγγελματική διαδρομή να γίνεται πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη, μέχρι εκείνο το ένα “ναι” που αλλάζει τα πάντα».

Μέσα από τη νέα του στρατηγική τοποθέτηση, το kariera.gr επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα σε κάθε σημαντική στιγμή της επαγγελματικής πορείας των ανθρώπων και να συμβάλλει στη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών σχέσεων με προοπτική και διάρκεια.

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