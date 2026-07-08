Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμών - Νωρίτερα η καταβολή τους

Snapshot Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών να κατατίθενται στις 24 Ιουλίου.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μισθωτών θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου.

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η καταβολή γίνεται σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών όπως ορίζει ο ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα πληρωμών έχει καθοριστεί ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις του Αυγούστου. Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σημειώνεται ότι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας. Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων, ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής.

Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Αυγούστου

Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών:

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις

Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

Δημοσίου

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου

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