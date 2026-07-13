Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου

Σε ποιους καταβάλλονται χρήματα αυτή την εβδομάδα

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Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου
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  • Από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Στις 14 Ιουλίου, 256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Από σήμερα 13 Ιουλίου έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, αναμένεται να καταβληθούν 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους, στα πλαίσια των προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 14 Ιουλίου, θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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