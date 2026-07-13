Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου

Snapshot Από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ.

Στις 14 Ιουλίου, 256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ από τον e-ΕΦΚΑ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Από σήμερα 13 Ιουλίου έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, αναμένεται να καταβληθούν 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους, στα πλαίσια των προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 14 Ιουλίου, θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης