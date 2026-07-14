ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Το νέο myPoint Πειραιά αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα και έναν ακόμα σταθμό για την ολοκλήρωση της νέας, ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ

Μίλτος Τσεκούρας

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Από αριστερα: Ο προέδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

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  • Εγκαινιάστηκε το myPoint Πειραιά ως το τέταρτο πρότυπο κατάστημα φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, με στόχο την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.
  • Το myPoint λειτουργεί με τρεις διακριτές ζώνες εξυπηρέτησης και προσφέρει καθοδήγηση από εξειδικευμένα στελέχη και βιντεοκλήσεις με ΑΑΔΕ πανελλαδικά.
  • Η υπηρεσία συνδυάζει ψηφιακή καινοτομία με ανθρώπινη επαφή, αποσκοπώντας σε ταχύτερη, απλούστερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση χωρίς γκισέ.
  • Μετά τον Πειραιά, το δίκτυο επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, ενισχύοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε όλη τη χώρα.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τη δυναμική επέκταση του δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης με τα εγκαίνια του myPoint Πειραιά, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασίλη Κορκίδη.

Το νέο myPoint Πειραιά αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα και έναν ακόμα σταθμό για την ολοκλήρωση της νέας, ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της νέας αυτής φιλοσοφίας βρίσκεται η έμπρακτη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Το κατάστημα είναι σχεδιασμένο στη βάση του νέου πρότυπου λειτουργίας τριών διακριτών ζωνών εξυπηρέτησης. Οι φορολογούμενοι καθοδηγούνται πλήρως από τη στιγμή που θα εισέλθουν, έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη, ενώ μέσω των ειδικών θαλάμων βιντεοκλήσης (booths) μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της ΑΑΔΕ οπουδήποτε στην Ελλάδα, μειώνοντας δραστικά τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα.

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Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, δήλωσε: «Με το myPoint ο πολίτης βρίσκει σε έναν χώρο ό,τι χρειάζεται: σύγχρονο εξοπλισμό για να εξυπηρετηθεί μόνος του, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για τις πιο σύνθετες υποθέσεις. Είναι μια εξυπηρέτηση ταχύτερη, απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Είναι σημαντικό ότι το myPoint φτάνει και στον Πειραιά, μία από τις πιο δυναμικές οικονομικά περιοχές της Αττικής, με μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Φέρνουμε τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ πιο κοντά τους, με σεβασμό στον χρόνο και στις καθημερινές τους ανάγκες»

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε: «Συνδυάζουμε την ψηφιακή καινοτομία με την ανθρώπινη επαφή, κάνοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη πιο άμεση και αποτελεσματική. Το myPoint δεν είναι απλά διεκπεραίωση, αλλά μια νέα εμπειρία όπου ο φορολογούμενος καθοδηγείται από την πρώτη στιγμή, συζητώντας πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς το εμπόδιο του γκισέ. Η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να στηρίζουμε τον πολίτη και την επιχειρηματική κοινότητα. Μετά τον Πειραιά, την Καλλιθέα και το Γαλάτσι, επεκτεινόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε όλη τη χώρα. Περνάμε στην επόμενη γενιά εξυπηρέτησης, δείχνοντας στην πράξη ότι σεβόμαστε τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.»

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