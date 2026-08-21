Τσάφος: Η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος χονδρικής στην Ευρώπη

Χάρτη με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο στις χώρες της Ευρώπης, δημοσίευσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, αναφέροντας ότι παρόλο που ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά και οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά, «η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό «αυτό οφείλεται πρωτίστως» στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι τιμές κινούνται περίπου 15-30€ κάτω από την ευρύτερη περιοχή.

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