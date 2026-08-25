Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Snapshot Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο αναμένονται στις 31 Αυγούστου.

Ο κύκλος πληρωμών περιλαμβάνει επιδόματα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης και Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα.

Η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος γίνεται και μέσω προπληρωμένης κάρτας με περιορισμό ανάληψης μετρητών στο 50% του ποσού.

Το υπόλοιπο 50% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι διαθέσιμο μόνο για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας. Snapshot powered by AI

Στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 31 του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο.

Ποια επιδόματα αφορά η πληρωμή

Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου εντάσσονται τα παρακάτω επιδόματα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Επαγγελματική αναδοχή

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας

Ειδικά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ να περιορίζεται έως το 50% του συνολικού ποσού.

Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας.

Διαβάστε επίσης