Πιερρακάκης: Γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Πιερρακάκης: Γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους για να μειώσει τις μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις και να προστατεύσει τις επόμενες γενιές.
  • Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο περίπου 3%, και η πρόωρη αποπληρωμή δεν γίνεται με νέο ακριβότερο δανεισμό.
  • Οι πρόωρες αποπληρωμές χρηματοδοτούνται από τα ταμειακά διαθέσιμα και το δημοσιονομικό πλεόνασμα, όχι από νέο δανεισμό.
  • Η αποπληρωμή αποτρέπει την επιβάρυνση που θα προέκυπτε το 2032 από αναβαλλόμενους τόκους ύψους 25-30 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως.
  • Η μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και αυξάνει τον δημοσιονομικό χώρο για μελλοντική στήριξη των πολιτών.
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Τους λόγους που Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, εξηγεί σε βίντεο που ανήρτησε στα social media ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός σημειώνει πως «οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά», ενώ υποστήριξε πως η μείωση χρέους δεν αφορά μόνο τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, αλλά και τις υποχρεώσεις που διαφορετικά θα μεταφέρονταν στα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο 1,5%. Όπως διευκρίνισε, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το Euribor συν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σήμερα περίπου στο 3%.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν καλύπτονται μέσω ακριβότερου νέου δανεισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Δημόσιο δανείζεται για να αναχρηματοδοτεί τις κανονικές λήξεις των ομολόγων και να διατηρεί σταθερή παρουσία στις αγορές.

Όπως ανέφερε, το 2026 η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, όταν οι τακτικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ. Επομένως, τα 12,8 δισ. ευρώ που προορίζονται για πρόωρες αποπληρωμές δεν προέρχονται από νέο δανεισμό.

Από πού προέρχονται τα 12,8 δισ. ευρώ

Οι πρόωρες αποπληρωμές χρηματοδοτούνται από τα ταμειακά διαθέσιμα και από το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο, λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, δεν μπορεί να διατεθεί εξ ολοκλήρου σε παροχές.

Ο υπουργός επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια αποφέρουν χαμηλότερη απόδοση από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Συνεπώς, η αξιοποίησή τους για τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων θεωρείται οικονομικά συμφέρουσα για το Δημόσιο.

Η «παγίδα» του 2032

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο 2032, όταν θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος αναβαλλόμενοι τόκοι της περιόδου της κρίσης, συνολικού ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ.

Ακόμη και εάν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, η Ελλάδα θα έπρεπε να καταβάλλει περίπου 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πρόωρες αποπληρωμές περιορίζουν από τώρα αυτόν τον κίνδυνο και οδηγούν σε εξοικονόμηση τόκων περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως υπογράμμισε, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και διευρύνει μεσοπρόθεσμα τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών, καθώς δημιουργεί περισσότερο δημοσιονομικό χώρο.

«Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας», κατέληξε.

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