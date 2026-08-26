Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποια θα πληρωθούν στο τέλος του μήνα
Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
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- Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο αναμένονται στις 31 Αυγούστου.
- Ο κύκλος πληρωμών περιλαμβάνει επιδόματα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης και Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα.
- Η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος γίνεται και μέσω προπληρωμένης κάρτας με περιορισμό ανάληψης μετρητών στο 50% του ποσού.
- Το υπόλοιπο 50% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι διαθέσιμο μόνο για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας.
Στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 31 του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ .
Ποια επιδόματα αφορά η πληρωμή
Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου εντάσσονται τα παρακάτω επιδόματα:
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
- Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
- Επίδομα Γέννησης
- Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Επαγγελματική αναδοχή
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας
Ειδικά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ να περιορίζεται έως το 50% του συνολικού ποσού.
Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας.
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