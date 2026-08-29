Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εφαρμόζεται μέτρο διπλής επιστροφής ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  • Η πρώτη καταβολή αφορά αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024 και θα πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Νέα εφάπαξ καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους.
  • Η επιστροφή υπολογίζεται ως ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια (2/12 του ετήσιου μισθώματος) και μπορεί να φτάσει έως 1.600 ευρώ με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Η καταβολή γίνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό με ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ και σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται ο δικαιούχος για διόρθωση στοιχείων.
Snapshot powered by AI

Σε εφαρμογή τίθεται το μέτρο της διπλής επιστροφής ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024.

Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Εάν μια πληρωμή αποτύχει, π.χ. λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο δικαιούχος, προκειμένου, μετά τη διόρθωση των στοιχείων, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια από τις 7 Σεπτεμβρίου - Πυκνώνει η συχνότητά τους

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη σε τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας της

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Τι ισχύει για τις διαμονές

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες - Σε απίστευτη σύγχυση η αντιπολίτευση»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί σε παραλία

09:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

08:59ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές υποχρεώσεις: Πότε πληρώνονται φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης Κατερίνας που «έσβησε» μία μέρα πριν τα γενέθλιά της στους καταρράκτες Δερματά

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες - Σε απίστευτη σύγχυση η αντιπολίτευση»

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ