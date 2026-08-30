Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι ημερομηνίες

Οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου θα γίνουν σε δύο δόσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι ημερομηνίες
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  • Η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου θα γίνει σε δύο δόσεις, στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου.
  • Οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μη μισθωτών και οι δικαιούχοι επικουρικών του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν πρώτοι στις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων Μισθωτών και του Δημοσίου θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 29 Σεπτεμβρίου.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα πριν από κάθε πληρωμή μετά τις 5 το απόγευμα.
  • Μαζί με τις κύριες συντάξεις θα καταβληθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.
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Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων για τον μήνα του Οκτωβρίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων, ενώ μαζί θα πιστωθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.

Οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μη μισθωτών και οι δικαιούχοι επικουρικών του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν πρώτοι, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων Μισθωτών και του Δημοσίου θα ακολουθήσουν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα μετά τις 5 το απόγευμα.

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