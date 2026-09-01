ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ για κατοίκους απομακρυσμένων χωριών – Τα κριτήρια και οι περιοχές

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Οκτωβρίου – Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ για κατοίκους απομακρυσμένων χωριών – Τα κριτήρια και οι περιοχές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η υποβολή αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Η ενίσχυση φτάνει έως 600 ευρώ ετησίως και χορηγείται σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 4.700 ευρώ, που διαμένουν μόνιμα σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή τουλάχιστον δύο χρόνια.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή της πλατφόρμας oreina.epidomata.gov.gr και μπορούν να γίνουν και μέσω ΚΕΠ.
  • Οι δικαιούχοι του 2025 με εγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους για το 2026, ενώ όσοι απορρίφθηκαν πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.
  • Η μόνιμη διαμονή ελέγχεται μέσω φορολογικών δηλώσεων και φορολογικού μητρώου, ενώ δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο αν οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι δεν είναι επαρκείς.
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Ξεκίνησε σήμερα (1/9) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ετήσιο βοήθημα που παραχωρείται από τον ΟΠΕΚΑ φτάνει έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Η ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, εφόσον τουλάχιστον ένα μέλος τους είναι πολίτης της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν– ή της Ελβετίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η μόνιμη διαμονή ελέγχεται μέσα από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου. Παράλληλα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.700 ευρώ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ποσό που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ καθορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και διαμορφώνεται ως εξής:

  • 600 ευρώ τον χρόνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
  • 300 ευρώ τον χρόνο, όταν το οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: Υγεία και Πρόνοια > Επιδόματα > Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών ή/και Μειονεκτικών Περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας στην πλατφόρμα oreina.epidomata.gov.gr ή μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για το 2025 η οποία απορρίφθηκε, θα πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση για το 2026, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου εάν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τι ισχύει για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του 2025

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2025 είχε εγκριθεί θα ενημερωθούν μέσω email και SMS. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισέλθουν στην εκκρεμή αίτηση του 2026, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων που είχαν δηλώσει.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο μέτρο καθορίζονται στους επίσημους πίνακες του ΟΠΕΚΑ και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν την περιοχή μόνιμης κατοικίας τους στους ακόλουθους καταλόγους:

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να αφορά συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική κοινότητα και όχι απαραίτητα ολόκληρο τον δήμο. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν στους επίσημους πίνακες εάν περιλαμβάνεται η ακριβής περιοχή στην οποία δηλώνουν τη μόνιμη κατοικία τους.

Μετά την επιβεβαίωση και αποθήκευση των στοιχείων πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι. Εάν απαιτηθεί, ο αιτών μπορεί να κληθεί να συμπληρώσει πρόσθετες πληροφορίες και, στη συνέχεια, να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της αίτησης, ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ για το 2026.

Πότε ζητούνται δικαιολογητικά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα αναγκαία στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Εάν, ωστόσο, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι εφικτές ή δεν οδηγούν σε ασφαλές αποτέλεσμα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής και καλείται να υποβάλει τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω ΚΕΠ, μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ειδοποίησή του.

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