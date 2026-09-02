Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές σε δύο ημερομηνίες – Πότε θα φανούν τα χρήματα

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο και πότε θα είναι διαθέσιμα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές σε δύο ημερομηνίες – Πότε θα φανούν τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Μετά τα έξοδα του καλοκαιριού, τις διακοπές, τις ανάγκες των παιδιών και τα χαρτζιλίκια για τα εγγόνια, οι συνταξιούχοι περιμένουν πλέον μία μικρή οικονομική «ανάσα». Οι συντάξεις Οκτωβρίου έρχονται σε δύο φάσεις, με τα χρήματα να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο των πληρωμών έχει ήδη διαμορφωθεί και οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι είναι συγκεκριμένες.

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ–ΕΦΚΑ.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ακολουθεί η δεύτερη φάση, στην οποία εντάσσονται οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων Μισθωτών, καθώς και του Δημοσίου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ–ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ–ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα

Αν και οι επίσημες ημερομηνίες είναι η 25η και η 29η Σεπτεμβρίου, οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το πρωί της μέρας πληρωμής.

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Για την πρώτη κατηγορία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ, για τη δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00.

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