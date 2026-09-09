Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες με φόντο πετρέλαιο και πληθωρισμό

Snapshot Η Wall Street έκλεισε με πτώση στους βασικούς δείκτες λόγω ανησυχιών για την άνοδο του πετρελαίου και τον πληθωρισμό.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Fed.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,18%, ο Nasdaq κατά 0,32% και ο S&P 500 κατά 0,58%.

Ο ενεργειακός κλάδος ενισχύθηκε από την άνοδο του πετρελαίου, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις. Snapshot powered by AI

Με πτώση ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, σε ένα κλίμα επιφυλακτικότητας για την πορεία του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των τιμών της ενέργειας.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα στενά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και αναμένουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα επηρεάσουν τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Πιέσεις δέχθηκαν και αρκετές τεχνολογικές μετοχές, ενώ ο ενεργειακός κλάδος βρήκε στήριξη από την άνοδο του πετρελαίου.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 628,18 μονάδες ή 1,18%, κλείνοντας στις 52.786,07 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 85,58 μονάδων ή 0,32%, στις 26.421,41 μονάδες.

Τέλος, ο S&P 500 έχασε 45,08 μονάδες ή 0,58% και διαμορφώθηκε στις 7.673,52 μονάδες.